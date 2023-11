Rozbřesk: Nový výhled na korunu a technické zvýšení řijnové inflace

Koruna zůstává i v posledním čtvrtletí tohoto roku v defenzivě. K trendovému oslabování dochází již od dubna, přičemž v minulém měsíci se koruna krátce podívala k úrovni 24,70 EUR/CZK. Důležitá psychologická hranice, na které ČNB do října 2022 aktivně intervenovala, však prozatím prolomena nebyla. Tato rezistence nicméně nebude mít dlouhého trvání – v našem aktualizovaném výhledu počítáme se slabší korunou jak ve zbytku tohoto roku, tak především v první půli roku 2024.



V minulém týdnu dodala koruně vzpruhu ČNB, která navzdory tržním sázkám ponechala úrokové sazby beze změny. Z našeho pohledu se však jedná o krátkodobý impuls a česká měna bude postupně ztrácet dobyté pozice. Na jedné straně z důvodu vyšších reálných sazeb ve Spojených státech a relativně silného dolaru v kombinaci se zvýšenou averzí k riziku. Na straně druhé hrají důležitou roli slabší tuzemská makro data (maloobchod a průmysl), která naznačují pokračující útlum české ekonomiky ve zbytku roku a pravděpodobně i pozvolnější oživení v roce 2024.



Nejdůležitější faktor působící ve směru slabší koruny bude však zužující se úrokový diferenciál. Zatímco v Česku počítáme s relativně brzkým startem snižování sazeb (v prosinci o 25bps), které nabere na obrátkách v průběhu roku 2024, v eurozóně a USA předpokládáme delší období jejich stability. Jen během první poloviny příštího roku počítáme se snížením pozitivního úrokového diferenciálu mezi ČNB a ECB o celých 200 bazických bodů.



S tímto scénářem je konzistentní pokračující oslabování kurzu koruny, přičemž prodejní tlaky by měly gradovat v první půli roku 2024 na úrovni 24,90 EUR/CZK. Ve druhé části příštího roku předpokládáme, že by mohla koruna opět získat půdu pod nohama a posílit k 24,50 EUR/CZK. Oproti listopadové prognóze ČNB jsme střednědobě na korunu naladěni lehce pesimističtěji, naopak v roce 2025 počítáme se svižnějším obnovením posilujícího trendu.



Významnějším ztrátám koruny by měly bránit lepšící se fundamenty české ekonomiky. K tomu již viditelně dochází u vnější pozice – jak obchodní bilance, tak i běžný účet platební bilance se postupně normalizují (primárně díky levnějším dovezeným energiím) a tento trend bude pokračovat i dále. Později v příštím roce pak počítáme i s oživením růstové dynamiky a celkově odezněním významných šoků a nerovnováh, což je základní předpoklad pro obnovení dlouhodobého posilování české měny.





Koruna

Koruna se obchoduje v okolí 24,50 EUR/CZK a netrpělivě čeká na výsledek říjnové inflace. Ta dle nás viditelně vzrostla z meziročních 6,9 % na 8,7 %. Nejde však o žádnou druhou inflační vlnu - v meziročním srovnání totiž celková inflace vzrostla především z titulu nižší srovnávací základny na konci minulého roku, resp. promítnutím statistického vlivu úsporného tarifu v cenách elektřiny pro domácnosti. Pro ČNB bude zásadní pohled na inflační momentum, tj. jak si stojí inflace “tady a teď”. Připomeňme, že v minulém měsíci se momentum jádrové inflace dostalo již velmi blízko k inflačnímu cíli. Dnes byl zveřejněn údaj na říjen - 0,1 % meziměsíčně a 8,5 % meziročně. Do říjnové inflace se propisuje technický faktor a to vliv loňských energetických opatření. Loni ČSÚ započítal vládní úsporný tarif na energie jako zlevnění elektřiny, které letos působit nebude.

Vedle inflace bude dnes zveřejněn a trhy ostře sledován také zápis z listopadového zasedání ČNB. Měli bychom se dozvědět, kteří dva centrální bankéři hlasovali pro snížení sazeb, stejně jako celkovou náladu uvnitř bankovní rady, a to především směrem k prosincovému zasedání.



Eurodolar

Nepříliš povedená aukce třicetiletých amerických vládních dluhopisů a lehce jestřábí tón ve vystoupení šéfa Fedu poslaly dolarové sazby výše a tím i dolar.

I během posledního dne pracovního týdne budou hrát hlavní roli centrální bankéři, resp. jejich komentáře (vystoupí např. prezidentka ECB Ch. Lagardeová).



Regionální Forex

Včerejší tisková konference prezidenta NBP Glapinského včera potvrdila naši hypotézu, že očekávaná změna vlády po parlamentních volbách přinese i změnu chování centrální banky. Glapinski zopakoval to, co se již objevilo v komentáři NBP ve středu - vedení centrální banky se rozhodlo ponechat sazby beze změny z důvodů nejistoty ohledně budoucí fiskální a regulatorní politiky. Glapinski v této souvislosti vyzdvihl úlohu příští inflační prognózy, která bude vydaná až v březnu. To může indikovat, že NBP opravdu nebude s dalším snížením úrokových sazeb pospíchat, přičemž je možné, že příští dvě zasedání bude hlavní úroková sazba ponechána na stávající úrovni (5,75 %).



Akcie

Zámořské indexy včera obchodovaly v lehkém záporu. Ze sektorů se dařilo nejvíce průmyslu, který odepsal pouze 0,2 %. V těsném závěsu sledován energetikou a komunikačními technologiemi (-0,3 %). Nejvíce naopak ztrácelo zdravotnictví (-2,1 %) a utility (-1,4 %). V rally pokračuje technologická Nvidia, která včera intradenně přidala více než 2 %, den ale zakončila pouze se ziskem 0,8 %. I tak se opět blíží pětisetdolarové hranici. Naopak poměrně výrazně oslabila automobilka Tesla, která ztratila téměř 6 %. Walt Disney včera představil solidní čísla, ve kterých ukázal kýžené osekání nákladů a zvýšenou profitabilitu zábavních parků a díky tomu rostl o 6,9 %.