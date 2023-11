Než otevře Wall Street: Nvidia, Autodesk, Microsoft

Americké akciové indexy včera po dlouhém růstovém trendu oslabovaly. Žádná zásadní zpráva ale na vině nebyla. Zveřejněné zápisky z posledního zasedání FEDu, takzvaně FED minutes, nepřinesly žádné zásadní nové informace. Pouze opakovaly, že bankéři budou nadále v dalších krocích opatrní. Vzhledem k tomu, že zasedání proběhlo před poslední sadou makroekonomických dat z USA, tak aktuální situace ve FEDu bude zcela jistě jiná.

Dnes budou na programu makroekonomická data, která reportují nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti a také informace o objednávkách zboží dlouhodobé spotřeby.

Ve 13:20 SEČ futures na hlavní indexy indikují: S&P 500: +0,19 %, NASDAQ 100 +0,32 % a Dow Jones +0,03 %. Německý DAX přidává +0,44 % a daří se i pražskému indexu PX , který posiluje +0,18 %.

Mezi největší pohyby amerického premarketu patří:

(NVDA) po výsledcích přidává 1 %. Technologický gigant doručil velmi solidní výsledky, které hravě překonaly odhady analytiků. Společnost reportovala tržby 18,12 mld. USD, čekalo se 16,09 mld. USD a upravené EPS ve výši 4,02 USD, čekalo se 3,36 USD. Investoři sledovali zejména divizi datacenter, které je tažena poptávkou po výpočetní kapacitě pro umělou inteligenci, ta doručila tržby ve výši 14,51 mld. USD, čekalo se 12,82 mld. USD. Velmi silný je i výhled pro čtvrté čtvrtletí, kde společnost očekává lepší, než očekávanou marži v rozmezí 75 až 76 %, analytici čekali 72,6 %. To, co ale investory vystrašilo je informace, že Nvidie očekává propad tržeb ve čtvrtém čtvrtletí z regionu Číny. Právě tato informace poslala akcie ihned po zveřejnění výsledků o 5 % níže. Následně se akcie ustálila v aftermarketu zhruba na 1% ztrátě a nyní již oproti včerejšímu závěru posiluje. Analytici výsledky komentují téměř jednohlasně, společnost chválí za rekordní výsledky, ale negativně vidí právě region Číny. Budoucím hnacím motorem pro akcie Nvidie by tedy bylo jednoznačně zrušení nebo alespoň podstatné omezení amerických sankcí vůči Číně, které Nvidii brání v exportu nejvýkonnějších čipů do čínských datacenter.

(ADSK) oslabuje o 7 %. Společnost, věnující se vývoji a prodeji svého softwaru pro technologická odvětví, dnes doručila solidní výsledky, které ale byly zastíněny výhledem pro další období. Za třetí čtvrtletí společnost prezentuje upravené EPS ve výši 2,07 USD, čekalo se 2,00 USD a upravené tržby ve výši 1,41 mld. USD, čekalo se 1,39 mld. USD. Lepší je i volné cash-flow ve výši 13 mil. USD, čekalo se záporné cash-flow ve výši 28,9 mil. USD. Hezké výsledky tak kazí výhled pro čtvrté čtvrtletí, a i výhled pro celý rok 2024. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost očekává upravené EPS v rozmezí 1,91 až 1,97 USD, analytici ale očekávali 2,02 USD, tržby pak společnost očekává v rozmezí 1,42 až 1,44 mld. USD, trh čekal 1,43 mld. USD. V roce 2024 společnost očekává upravené EPS v rozmezí 7,43 až 7,49, trh čekal 7,47 USD a tržby v rozmezí 5,45 až 5,47 mld. USD, čekalo se 5,43 mld. USD. Analytici z Piper Sandler upozorňují, že růst ve výši 10 až 15 %, který společnost slíbila na nedávném investorském dnu, může být pro fiskální rok 2025 s danými čísly neudržitelný, a proto i samotná akcie v dnešním premarketu oslabuje.

(MSFT) přidává 0,7 %. Kolotoč kolem a OpenAI pokračuje i dnes, kdy se objevují další zprávy ohledně budoucnosti bývalého CEO OpenAI Sama Altmana. Ten by se měl dle nových zpráv vrátit zpět do OpenAI jako CEO společnosti. Zároveň by mělo dojít k výměně představenstva, do kterého by měl usednou například Larry Summers. Zaměstnanci OpenAI tedy dosáhli svého, protože včera zveřejnily dopis představenstvu společnosti, kde žádali okamžité odstoupení představenstva, v opačném případě by společnost opustili. Pod tímto dopisem byla podepsána většina zaměstnanců společnosti.