Zakladatel Binance Changpeng Zhao odstoupil z funkce generálního ředitele

Zakladatel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se dnes přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých peněz a americké sankce. Souhlasil také, že zaplatí pokutu 50 milionů dolarů (1,1 milionu Kč) a následně oznámil, že odstoupil z funkce generálního ředitele. Firmu nyní musí na tři roky opustit, stojí v soudním spisu. Podle agentury Reuters jde o součást rozsáhlé dohody s ministerstvem spravedlnosti, která má zajistit, aby společnost nadále fungovala.



Binance jako firma souhlasila, že přizná vinu a zaplatí pokutu 4,3 miliardy USD. Dohoda ukončuje několik let trvající vyšetřování této kryptoměnové burzy. Zprávu o pokutě a chystané rezignaci Changpeng Zhaa už dříve přinesl s odkazem na zdroje obeznámené se situací web deníku The Wall Street Journal (WSJ).



Novým šéfem Binance bude jeden z jejích zaměstnanců Richard Teng, který měl dosud na starosti lokální trhy. Podle agentury Reuters se chce zaměřit na spolupráci s regulačními orgány. Ujistil také uživatele, že mohou mít důvěru ve finanční sílu a zabezpečení Binance.



Binance čelila žalobě za praní špinavých peněz, spiknutí za účelem provozování nelicencované činnosti v oblasti převodu peněz a porušování sankcí USA. Podle soudního spisu společnost umožnila nejméně 1,1 milionu transakcí v hodnotě více než 898 milionů dolarů, do nichž byli zapojeni zákazníci v Íránu.



Binance se rozhodla "upřednostnit růst před dodržováním právních požadavků USA", což jí umožnilo provádět transakce v hodnotě miliard dolarů, aniž by shromažďovala požadované informace o zákaznících nebo sledovala transakce, uvedly americké úřady. Podle obžaloby dal Zhao zaměstnancům Binance pokyn, aby se zákazníky z USA komunikovali telefonicky a nezanechávali po sobě žádné stopy.



Changpeng Zhao firmu založil v roce 2017 a vytvořil z ní nejdůležitější centrum globálního trhu s kryptoměnami. Trestní vyšetřování ale na společnost vrhalo stín, a to přesto, že její tržní podíl zpočátku rostl po loňském krachu jednoho z jejích hlavních konkurentů, burzy FTX. Zhao zdůraznil, že americké úřady neobviňují společnost Binance ze zpronevěry finančních prostředků klientů ani z manipulace s trhy.