Jefferies: Nevěřte předpovědím recese, rozhoduje nabídka, ne poptávka. A Powell dělá dobrou práci

David Zervos z Jefferies ve své poslední analýze tvrdí, že investoři by neměli uvěřit předpovědím „poptávkové recese“ v příštím roce. Na CNBC ekonom dodal, že v podstatě stejné hlasy zaznívaly před rokem a jejich předpovědi se nenaplnily. „Nic se nezměnilo,“ míní expert.



Zervos vidí rok 2023 jako důkaz, že inflace byla a je tažena zejména vývojem na nabídkové straně ekonomiky. Podle něj jsou tedy liché argumenty, podle kterých musí dojít ke znatelnému růstu nezaměstnanosti, jinak inflace neklesne. Pokud tedy někdo klade stále důraz na poptávku, mýlí se a Zervos podle svých slov tuto chybu odmítá učinit. A těší ho, že šéf americké centrální banky Jay Powell podobným hlasům také nenaslouchá. Může to znamenat, že v roce 2024 půjdou sazby výrazněji dolů?



Ekonom míní, že odpověď je spíše negativní. Powell je sice podle něj pod velkým politickým tlakem souvisejícím s volbami. Nicméně šéf Fedu „má před sebou ještě pár let ve funkci a chce se zapsat jako muž typu Paula Volckera“. Tedy jako někdo, kdo zkrotil vysokou inflaci, a ne jako ten, který podlehl politickému tlaku a inflace během jeho období ve funkci zůstala vysoko. „Chce se dostat do nebe centrálních bankéřů, ve kterém sedí v křesle Paul Volcker a kolem něj pár německých, švýcarských a možná japonských chlápků,“ zavtipkoval Zervos.



Powell si podle ekonoma doposud vedl hodně dobře a podařilo se mu ekonomiku provést „jedním z největších nabídkových šoků, které jsme viděli během naší kariéry“. Na CNBC k tomu ale dodali, že ještě je potřeba urazit „poslední míli“, aby inflace klesla z 4 % na cíl ve výši 2 %. Podle redaktorů se přitom objevují známky určitých problémů, například ve formě růstu inflačních očekávání. Zervos na to odpověděl, že právě proto se domnívá, že pokles sazeb je stále ještě nepravděpodobný.



Fed podle ekonoma ještě nějaký čas nepřistoupí k tomu, že by dával najevo, že problém s inflací je vyřešený. Investoři, kteří čekají relativně brzký pokles sazeb, tak „možná trochu předběhli dobu“. K tomu Zervos připomněl, že minulý rok touto dobou „se předpovídalo, že sazby půjdou dolů v září.“ A přibližně 70 % ekonomů podle Zervose předpovídalo v roce 2023 recesi.



Zdroj: CNBC