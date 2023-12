Než otevře Wall Street: kryptoměny, Dell, Tesla, Pfizer, Paramount

Americké akcie se včera obchodovaly smíšeně, kdy se nejvíce dařilo finančnímu, průmyslovému a zdravotnickému sektoru. Na druhé straně se ale včerejší den nevydařil technologiím, kdy technologický gigant odepsal 2,85 %. Zajímavá byla také včerejší data o nezaměstnanosti z USA, která ukázala, že žádosti o podporu v nezaměstnanosti rostly nejvíce od roku 2021 a indikují další ochlazování trhu práce.

Dnes bude trh sledovat vystoupení předsedy FEDu Powella, který vystoupí v 17:00 SEČ a následně ještě ve 20:00 SEČ. Odkaz na sledování jeho projevu živě je k dispozici v kalendáři FEDu na jeho stránkách ZDE. Z makroekonomických událostí jsou dnes na programu ISM PMI z USA, kde se očekává drobné meziměsíční zlepšení.

Ve 13:50 SEČ futures na hlavní indexy indikují: S&P 500: -0,13 %, NASDAQ 100 -0,29 % a Dow Jones +0,03 %. Německý DAX posiluje o +0,66 % a v Praze pak index PX přidává +0,14 %.

Mezi největší pohyby amerického premarketu patří:

Vítězem dnešního premarketu jsou bezpochyby akcie společností s expozicí na kryptoměny, které reagují na vývoj Bitcoinu, který se dostává na nejvyšší hodnoty od května 2022. Coinbase (COIN) +3,4 %, Marathon Digital (MARA) +4,8 %, Riot Platforms (RIOT) +3,9 % a Cipher Mining (CIFR) +6,5 %.

Dell Technologies (DELL) propadá o 5,3 %. Společnost dnes představila své výsledky, které zklamaly nižšími tržbami a zároveň prezentovala svůj výhled, který je nižší než odhady analytiků. Za třetí čtvrtletí společnost reportovala tržby ve výši 22,25 mld. USD, čekalo se 22,98 mld. USD, přičemž zklamala hlavně divize retailu, která oznamuje tržby ve výši 12,28 mld. USD, čekalo se 12,97 mld. USD. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost očekává tržby ve výši 21,5 až 22,5 mld. USD, analytici očekávali 23,79 mld. USD. Společnost se snaží prezentované výsledky podpořit alespoň komentářem, že v roce 2025 očekává návrat tržeb zpět k růstu.

(TSLA) propadá o 2,4 %. Společnost oznámila spuštění dodávek nového elektrického pickupu Cyber Truck, investory ale zklamala konečná cena, která je vyšší, než bylo analytiky očekáváno. Přestože sám Elon Musk včera dodal první vozy zákazníkům, tak nově objednané vozy bude společnost schopna dodat až v roce 2025. Analytici z Deepwater Asset Management komentují, že vozy jsou mnohem dražší, než očekávali a dodávají, že společnost bude muset optimalizovat výrobu a pokusit se snížit cenu, pokud chtějí, aby byl Cyber Truck konkurenceschopný.

(PFE) oslabuje o 3,7 %. Společnost dnes v tiskové zprávě oznámila, že zastavuje vývoj nového léku na hubnutí, který při klinickém testování projevoval mnoho vedlejších účinků. Společnost dále informuje, že více než polovina pacientů, kteří užívali nový lék danuglipron, musela užívání ukončit, protože pociťovali nevolnost a zvracení. dodal, že nová zjištění z klinického testování mohou otevřít cestu vpřed při dalším vývoji léku na hubnutí a dále se bude snažit o vývoj léku, který by se užíval pouze jedenkrát denně a pomohl pacientům v hubnutí.

Paramount Global (PARA) přidává 2,3 %. Společnost reaguje na zprávu, kterou přinesl Wall Street Journal. Ten informoval, že Paramount a diskutují o možném vytvoření balíčku, který by propojil streamovací službu Paramountu a do jednoho předplatného, které by bylo za výhodnější cenu dostupné pro předplatitele těchto služeb. Novináři se odkazují na zainteresované osoby z daných firem, kteří komentují, že vyjednávání je prozatím v rané fázi.