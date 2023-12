Ifo: Německý automobilový průmysl pohlíží do budoucna dál s obavami

Nálada v německém automobilovém průmyslu, který je nejdůležitějším průmyslovým odvětvím v zemi, se v listopadu dál zhoršila. Ukázal to dnes průzkum hospodářského institutu Ifo. Zmírnil se ale pokles ve zpracovatelském sektoru, jak vyplývá z průzkumu mezi nákupními manažery, který vypracoval finanční ústav Hamburg Commercial Bank (HCOB) ve spolupráci se společností S&P Global.



Index podnikatelské nálady v automobilovém průmyslu klesl podle Ifo potřetí za sebou. Dostal se tak na minus 16,8 bodu z říjnové hodnoty minus 16,3 bodu. Podniky sice hodnotily svou současnou podnikatelskou situaci jako lepší než v předchozím měsíci, ale do nadcházejících měsíců hledí s větším pesimismem. Na německých automobilkách je závislá řada českých podniků.



"Německému automobilovému průmyslu se nedaří dostat se z fáze hospodářského útlumu," uvedla analytička Ifo Anita Wölflová. Dodala, že nálada se výrazně snížila v červnu a od té doby se zásadně nelepší.



Příznivější zprávy ale dnes poskytl německý zpracovatelský průmysl, který se na ekonomice největší země eurozóny podílí zhruba pětinou. Index nákupních manažerů (PMI) pro zpracovatelský průmysl po zpřesnění dat vzrostl v listopadu na 42,6 bodu ze 40,8 bodu v předchozím měsíci, což je nárůst už čtvrtý měsíc v řadě. Index ale stále zůstává hluboko pod hranicí 50 bodů, která odděluje růst od poklesu.



"Přestože listopadové údaje stále řadí tento sektor do recese, tempo poklesu produkce ve srovnání s předchozím měsícem slábne," řekl podle agentury Reuters hlavní ekonom HCOB Cyrus de la Rubia.



Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve třetím čtvrtletí proti předchozím třem měsícům snížil o 0,1 procenta, v meziročním srovnání pak ekonomika podle cenově a kalendářně očištěných údajů klesla o 0,4 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky.