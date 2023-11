Nejlepší měsíc pro dluhopisy od osmdesátých let nastartoval rally na všem

V roce, kdy se na americkém trhu s dluhopisy příliš nedařilo, se listopad stal měsícem rekordů. Investoři horečně vyháněli ceny státních dluhopisů a hypotečního dluho vzhůru, což vyvolalo nejlepší měsíc od 80. let a podnítilo mohutnou rallye na všech trzích, od akcií přes úvěry až po rozvíjející se trhy. Velké zisky zaznamenaly dokonce i obskurní kryptoměny, tedy druh spekulativních, mimořádně rizikových aktiv, která měla problémy, když výnosy prudce rostly.

Pro investory do dluhopisů, kteří se připravovali na možný bezprecedentní třetí ztrátový rok v řadě, byla rallye zoufale potřebná. Agregátní index Bloomberg US Aggregate tento měsíc povyskočil o 4,9 %, když výnos desetiletého dluhopisu, který je referenčním ukazatelem pro vše od úvěrů na bydlení až po podnikový dluh, klesl o více než 0,65 procentního bodu na 4,26 %.

Zda se rally protáhne i do prosince a poté do roku 2024, závisí na tom, zda hlavní síly, které za ní stojí - známky toho, že ekonomika a inflace zpomalují a že Federální rezervní systém skončil se zvyšováním úrokových sazeb - budou pokračovat.

Ochlazení údajů o zaměstnanosti a měkké údaje o indexu spotřebitelských cen se v listopadu ukázaly jako příznivé pro dluhopisy, zatímco holubičí komentáře předsedy Fedu Jeroma Powella guvernérovi Christopheru Wallerovi dodaly palivo k dalšímu růstu. "V poslední době dostáváme ekonomické údaje, které posilují myšlenku perfektního zpomalení," uvedla Rebecca Pattersonová, bývalá hlavní investiční stratég Bridgewater Associates. "Inflace se snižuje a zároveň nepřiměřeně nenarušuje růst."

Známky takzvaného měkkého přistání americké a globální ekonomiky a klesající výpůjční náklady způsobily, že index MSCI World tento měsíc vzrostl o 8,9 %, zatímco akcie rozvíjejících se trhů si připsaly 7,4 %. Index Bloomberg Galaxy Crypto, který měří výkonnost největších digitálních měn, si polepšil o 18 %.

V oblasti úvěrů vzrostly ceny amerických junk dluhopisů o více než 4 %, což je nejvíce od července 2022. Investoři vložili do burzovně obchodovaných fondů sledujících tuto třídu aktiv rekordních 11,9 miliardy USD, což je podle údajů agentury Bloomberg nejvíce v historii. "Je tu trochu strach z toho, že něco promeškáme," řekl Ed Al-Hussainy, stratég pro úrokové sazby ve společnosti Columbia Threadneedle Investment. "Najednou se pětiprocentní výnosy desetiletých státních dluhopisů staly vzdálenou vzpomínkou."

V souvislosti s řadou měkkých údajů a holubičími slovy FEDu se očekávání ohledně snížení úrokových sazeb v USA posouvají v čase dopředu. Podle údajů agentury Bloomberg obchodníci nyní počítají s uvolněním úrokové politiky v rok 2024 o přibližně 1,15 procentního bodu, přičemž první snížení se nyní očekává již na květnovém zasedání centrální banky. Miliardář Bill Ackman nedávno uvedl, že očekává, že Fed bude jednat ještě dříve, a řekl, že snížení by mohlo přijít v prvním čtvrtletí.

Podle pozorovatelů trhu by takový rychlý obrat mohl vyvolat záplavu zavírání krátkých pozic. Podle Vineera Bhansaliho, zakladatele společnosti LongTail Alpha, která se zabývá správou aktiv, je vzhledem k rozsahu listopadového růstu pravděpodobné, že dlouholetí medvědi, jako jsou poradci pro obchodování s komoditami, již zamířili k odchodu ze svých pozic.

"Tyto typy masivních pohybů lze skutečně připsat pouze změnám ve striktuře trřních pozic," uvedl Bhansali a dodal, že je připraven na to, že výnosová křivka bude strmější. "Vidím růst dvouletých dluhopisů o 50 až 100 bazických bodů, pokud k tomuto obratu Fedu skutečně dojde. A pokud se tak nestane relativně brzy, pak se desetileté výnosy vrátí do pásma 4,5 až 5 %."

Výnosy nad 5 % minulý měsíc přesvědčily aktivní správce dluhopisů mimo jiné ve společnostech Pacific Investment Management, Doubleline Capital, Capital Group a Columbia Threadneedle, aby nakoupili dluhopisy s delší splatností. Průzkum mezi klienty společnosti z tohoto týdne ukázal, že aktivní investoři tyto sázky jen dále navyšují, přičemž takzvané čisté dlouhé pozice vzrostly na rekordních 78 %.

Mezi největšími vítězi je fond Western Asset Management Core Plus Bond, který za poslední měsíc posílil o 6 %, čímž překonal 98 % ostatních fondů a posunul tento fond s 22 miliardami dolarů zpět do kladných čísel za celý rok. Manažer portfolia Mark Lindbloom připustil, že příliš brzy očekávali konec zpřísňování politiky Fedu a nižší inflaci, a poznamenal, že "přenastavení v posledním roce a půl bylo velmi bolestivé". Podle něj společnost Western Asset přesunula větší část své expozice vůči sazbám z dlouhého konce do dvouletého a pětiletého sektoru, přičemž zůstala nadvážena vůči hypotékám.

"Za posledních 25 let prošel Fed pěti cykly zpřísňování, a když se dostane k tomu poslednímu zpřísnění, vidíme výrazný růst dvouletých a pětiletých dluhopisů," řekl Lindbloom.

Zdroj: Bloomberg