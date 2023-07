Nokia snižuje odhady, protože inflace ukusuje z poptávky zákazníků

Nokia, finský prodejce zařízení 5G, snížil své odhady pro rok 2023 s odkazem na slabší výhled poptávky ve druhé polovině roku a rozložení zásob zákazníků. Ekonomické nepříznivé faktory, zejména vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby, stále více brzdí výdajové plány klientů a některé projekty nyní sklouzávají do roku 2024, zejména v Severní Americe, uvedla Nokia v pátečním prohlášení.



Nyní očekává, že v letošním roce zaúčtuje tržby ve výši 23,2 až 24,6 miliardy eur, čímž zaostává za průměrným odhadem analytiků ve výši 25,5 miliardy eur. Dříve předpovídala tržby ve výši 24,6 až 26,2 miliardy eur. Srovnatelná provozní marže se bude pohybovat v rozmezí 11,5 % až 13 %, přičemž horní hranice tohoto rozpětí byla dříve ve výši 14 %.



Někteří z hlavních klientů společnosti Nokia jsou telekomunikační operátoři, kteří obvykle používají dluh k financování rozšíření sítě. Vzhledem k tomu, že centrální banky rychlým tempem zvyšují sazby, náklady na úvěry rostou. V USA, klíčovém trhu, se velká část zavádění sítí páté generace teprve uskuteční a zdá se, že ekonomické zpomalení pravděpodobně zpozdí nové objednávky od poskytovatelů služeb.



Finský prodejce uvedl, že bude i nadále řídit náklady, aby ochránil ziskovost.



Globální trh s rádiovými přístupovými sítěmi, zařízeními, která zvládají mobilní komunikaci, se do roku 2027 zmenší, uvedla ve čtvrtek v nové prognóze společnost Dell'Oro Group Inc. Větší pokles se očekává v rozvinutějších regionech 5G, jako je Severní Amerika a Čína, s lepším výkonem předpokládaným v regionech, které jsou v cyklu méně daleko, uvedl Dell'Oro.

Akcie Nokia dnes odepisují více než 9 %.

Zdroj: Bloomberg