Ericsson překonal odhady, pomohl indický trh

AB překonal odhady zisku za druhé čtvrtletí, protože růst v Indii pomohl kompenzovat slabé prodeje na zavedenějších trzích, jako je USA.



Švédský výrobce mobilních sítí vykázal upravený zisk před úroky a zdaněním v období ve výši 2,8 miliardy švédských korun (274 milionů dolarů) bez nákladů na restrukturalizaci. Pro srovnání, mezi analytiky dotazovanými agenturou Bloomberg to bylo průměrně 2,6 miliardy korun.



Výrobci telekomunikačních zařízení se potýkají s problémy, protože se očekává, že globální trh se zařízeními, která umožňují mobilní komunikaci (RAN), bude v nadcházejících letech stagnovat. Předpokládá se, že složené tempo růstu trhu RAN bude v příštích pěti letech klesat o 1 procento ročně, i když méně rozvinuté trhy budou fungovat lépe, vyplývá z prognózy skupiny Dell'Oro zveřejněné ve čtvrtek.



"V sítích jsme v Indii zaznamenali silný kvartál s rekordní rychlostí výstavby," uvedl generální ředitel Borje Ekholm ve svém prohlášení. "Růst tržeb v Indii částečně kompenzoval očekávané zvolnění, které jsme viděli na jiných trzích, zejména v Severní Americe, kde se tempo výstavby zmírnilo a zásoby zákazníků se snížily."



Čisté tržby vzrostly o 3 procenta na 64,4 miliardy švédských korun, nicméně vykázal čistou ztrátu 600 milionů švédských korun, důvodem byly především náklady na restrukturalizaci.



Společnost uvedla, že očekává, že marže EBITA ve třetím čtvrtletí bude v souladu s minulým čtvrtletím nebo mírně vyšší , a potvrdila svůj cíl dosáhnout spodní hranice svého plánu pro rok 2024 ve výši 15-18 %. První dopady plánu Ericssonu na snížení nákladů ve výši 11 miliard švédských korun, který byl oznámen v únoru, se podle firmy projeví již v aktuálním období.



Dle finančního ředitele Carla Mellandera zůstanou v tomto období faktorem korekce zásob u amerických dopravců. "Pokračují ve snižování svých zásob, a proto od nás nakupují méně vybavení, ale to se již narovnává," řekl Mellander v rozhovoru. Tržby se pravděpodobně vrátí na normální úroveň do čtvrtého čtvrtletí, dodal.



