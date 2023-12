Perly týdne: Na akciích přijde vyšší averze k riziku, Saúdská Arábie může prudce změnit situaci na ropném trhu

Paul Sankey ze Sankey Research hovoří o možné výrazné změně na trhu s ropou v příštím roce. Chris Senyek z Wolfe Research predikuje pro příští rok pokles amerických akcií, dolů by měly jít jejich násobky, a to kvůli vyšší averzi k riziku. A na Yahoo Finance se probírala budoucnost Muskova X a evropské stávky v Tesle. Přinášíme pravidelné Perly týdne.



Medvěd roku 2024? Chris Senyek z Wolfe Research odhaduje, že americký akciový trh v příštím roce oslabí o 8 %. Na CNBC k tomu řekl, že podle něj se ještě projeví zpožděný efekt dosavadního monetárního utahování. K tomu bude dál klesat inflace, což bude pro některé firmy znamenat, že již nebudou schopny zvyšovat ceny a pocítí to na růstu svých tržeb.



Ekonom predikuje 3% růst zisků obchodovaných firem v příštím roce. Valuace na trhu podle něj klesnou, sazby se budou držet výš po delší dobu a jádrová inflace nebude zase tak rychle klesat k cíli ve výši 2 %. Na akciový trh v první polovině roku dorazí vyšší averze k riziku a expert konkrétně odhaduje, že poměry cen k ziskům klesnou ze současných zhruba 19 na 17. To je podle Senyeka průměr z doby před rokem 2020.



Podle ekonoma se v americké ekonomice objevují známky zpomalení, jde ale o postupný jev. Ten bude přetrvávat a se slábnoucím tempem růstu začnou za zbytkem trhu zaostávat doposud populární akcie velkých technologických firem. Podle Senyeka je tak lepší zaměřit se na akcie, které doposud zaostávaly. Sektorově pak preferuje energetiku, utility, zdravotní péči a zboží krátkodobé spotřeby.





Frustrovaná Saúdská Arábie: Paul Sankey ze Sankey Research hovořil na CNBC o možné frustraci Saúdské Arábie z toho, že jiní producenti se nesnaží o snížení těžby a nepodporují tedy ceny ropy tak jako ona sama. Podle experta se jedná zejména o Írán, ale Saúdská Arábie ztrácí podíl na trhu kvůli těžbě ve Spojených státech. Vše může vyústit v obrat ve strategii této země, která podle experta může ve druhém čtvrtletí příštího roku výrazně zvýšit svou produkci ropy a nutit tak jiné země ke změně jejich postupu.



Podle experta je současné dění na trhu s ropou dáno zejména vývojem na nabídkové straně trhu. Poptávka je totiž mimořádně silná. Následující graf ukazuje predikce dalšího vývoje cen ropy od . Ekonomové této banky předpovídají přiblížení se hranici 100 dolarů za barel, zatímco trhy s futures implikují ceny pod 80 dolary za barel:





Zdroj: X



Problém X: Yahoo Finance tvrdí, že X by mohl do konce roku přijít o 75 milionů dolarů příjmů z reklamy poté, co „se Musk vyjádřil souhlasně k antisemitským příspěvkům“. Následující tabulka ukazuje letošní meziroční změny výdajů na reklamu na vybraných platformách v USA. Podle ní výdaje prudce rostou u TikToku, X naopak znatelně ztrácí:





Zdroj: Yahoo Finance



Mark Douglas z MNTN na Yahoo uvedl, že Musk má svým způsobem pravdu, když říká, že X se nemůže spoléhat na příjmy z reklamy. Podle Douglase totiž tato platforma nemá takovou pozici jako třeba Google a Meta a musí najít jiné zdroje příjmů. Velké firmy podle něj nemají důvod zde inzerovat a ty, které odešly, nemají důvod se vracet. Od X přitom odešly společnosti jako Disney, , či Walmart.



Podle experta by se X měl snažit o vyšší počet aktivních uživatelů a zároveň by měl mít reklamní produkt, který by cílil na konkrétní skupiny. Pak by tato platforma byla z hlediska reklamy atraktivní pro větší počet menších firem a odpadl by i problém s bojkoty. I kdyby se ale X vydal tímto směrem, nejde takový krok provést hned, zabralo by to minimálně jeden až dva roky.





Stávky v evropských továrnách Tesly: Yahoo Finance připomíná, že když probíhaly stávky v amerických automobilkách, hovořilo se i o tom, že by mohla z tohoto vývoje těžit. Požadavky stávkujících a jejich naplnění by totiž mohly zlepšit konkurenční pozici Muskovy firmy. Nyní se ale stávkuje ve švédské továrně Tesly a podle nových informací podpoří Švédy i dánské odbory tím, že vozy Tesly se nebudou z této země exportovat do Švédska. Yahoo přidává ke svému komentáři následující graf, který ukazuje podíl zaměstnanců v odborech na jejich celkovém počtu.





Zdroj: Yahoo Finance



V Dánsku se uvedený podíl pohybuje u 70 %, což je mnohem výš než v USA, kde je v odborech organizováno jen přibližně 10 % zaměstnanců. Podle Yahoo také v severní Evropě stávky a protesty přesahující hranice jednotlivých zemí nejsou žádnou výjimkou.