Státní podnik ČEPS dokončil nákup a převzetí společnosti NET4GAS Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Obchod potvrdily tuzemské i evropské regulační úřady, obě strany podepsaly převodní listiny. Za zadluženou společnost zaplatí maximálně pět miliard korun, konečná suma však bude záviset na hospodaření podniku a splnění nastavených ekonomických parametrů.



NET4GAS provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic, včetně tří na hranicích. Firmu NET4GAS Holdings dosud napůl vlastnilo konsorcium společností Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent. Akvizici financuje společnost ČEPS z vlastních disponibilních zdrojů. Firmu převzal celou včetně jejího vedení a zaměstnanců.



"Stabilní firma NET4GAS je podmínkou pro přepravu plynu přes naše území i další rozvoj plynárenské soustavy. Vzhledem k tomu, že zemní plyn bude v následujících letech hrát významnou roli v rámci procesu dekarbonizace energetiky, je potřeba zajistit stabilní budoucí vývoj firmy,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).



Připomněl, že plyn bude v příštích letech při plánovaném odklonu od uhlí hrát významnou roli v tuzemském energetickém mixu. "V příštích letech očekáváme nárůst jeho spotřeby o 25 až 50 procent, a proto je investice státu do firmy NET4GAS velmi zásadním krokem k posílení energetické bezpečnosti,“ dodal ministr.



Sjednaná kupní cena je složena ze dvou částí. Tři miliardy korun ČEPS uhradil dnes. "Druhou část ČEPS zaplatí v případě splnění ekonomických výkonnostních parametrů NET4GAS ve dvou splátkách, a to do výše maximálně dvou miliard korun," uvedl předseda představenstva ČEPS Martin Durčák.



Nákup NET4GAS v minulých týdnech kritizovala opozice i někteří energetici. Podle bývalého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je akvizice hazardem pro stát. Upozornil, že firma je vysoce zadlužená a investice se v budoucnu nevrátí. Teplárenské sdružení ČR v minulých dnech v reakci na zvýšení regulované složky energie pak uvedlo, že cena za NET4GAS bude ve skutečnosti vyšší. Energetický regulační úřad podle tepláren přenesl na zákazníky neuhrazené faktury ruského Gazpromu vůči firmě NET4GAS, což podle sdružení navýšilo regulovanou část ceny plynu o deset procent. NET4GAS mimo jiné eviduje pohledávku kolem 70 miliard korun u ruské firmy GAZPROM Export, která přestala platit za nasmlouvaný tranzit plynu přes ČR.



NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. Řídí plynárenskou soustavu v případě nouze a vyhlašuje regulační stupně, tím tedy rozhoduje o dodávkách plynu zákazníkům. Jakékoli problémy s plynovody NET4GAS by zásadně ohrozily dodávky plynu do země.



NET4GAS podle ministerstva dosáhla mezi lety 2015 a 2022 celkového zisku po zdanění 27,7 miliardy korun. Kromě toho společnost eviduje finanční aktiva ve výši 6,8 miliardy korun, zároveň má ale vydané dluhopisy za 18,5 miliardy korun a úvěry 14,5 miliardy korun s termínem splatnosti mezi lety 2025 a 2028. Finanční situace firmy se zhoršila poté, co firma GAZPROM Export přestala platit za nasmlouvaný tranzit plynu přes ČR.