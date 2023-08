ČEZ se bude ucházet o získání plynárenské distribuce GasNet. Bude na prodej i Net4Gas?

Polostátní energetická společnost se bude ucházet o českou plynárenskou distribuční síť GasNet. Agentuře Reuters to řekl ředitel strategie a místopředseda představenstva Pavel Cyrani. Podle něj je firma připravena podat nabídku na odkup, zatím však nebyl spuštěn formální proces prodeje. Cena může být v desítkách miliard korun. Na prodej může být i provozovatel českých plynovodů Net4Gas zajišťující tranzit plynu přes Českou republiku i jeho vnitrostátní přepravu. O společnost se podle serveru Seznam Zprávy uchází státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS.



GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje, spravuje 65.000 kilometrů plynovodů, má více než 2,3 milionu zákazníků. Hospodářské noviny (HN) v červnu uvedly, že je firma od letoška na prodej. Proces prodeje spustil jediný vlastník, kterým je konsorcium investorů vedené společností Macquarie Asset Management (MAM).



Podle ředitele Patria Corporate Finance Petra Dědečka může být cena firmy lehce pod desetinásobkem provozního zisku EBITDA, který se u GasNetu pohybuje nad devíti miliardami korun.



"GasNet je aktivum, které nás zajímá. Pokud bude proces formálně zahájen, určitě bychom připravili velmi kvalitní nabídku," řekl Cyrani. Podle něj ovšem zatím ještě nebyl proces prodeje formálně zahájen.



Zájem ČEZ o GasNet přivítal i stát, který je majoritním vlastníkem energetické firmy. "Snahou ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je dlouhodobě posilovat energetickou bezpečnost ČR a jsme rádi, že se ČEZ o tuto transakci zajímá. Mít distribuci plynu v rukou silného lokálního hráče by nám v tomto úsilí beze sporu pomohlo," řekl dnes ČTK mluvčí ministerstva Marek Vošahlík.



Firmě GasNet v loňském roce klesl čistý zisk na 1,89 miliardy korun, což je meziročně o 35 procent méně. Proces prodeje firmy se má podle HN řídit z Londýna, kde sídlí konsorcium investorů vedené australskou společností MAM. Do konsorcia dále patří British Columbia Investment Management Corporation a Allianz Capital Partners. Dalšími distributory plynu v Česku jsou EG.D ze skupiny E.ON v jižních Čechách a Pražská plynárenská distribuce v Praze.



Vlastníka může změnit také provozovatel plynovodů Net4Gas, který plyn do Česka přivádí. O koupi firmy jedná podle webu Seznam Zprávy správce elektrické rozvodné sítě ČEPS. Net4Gas provozuje téměř 4000 kilometrů plynovodů a také kompresní a předávací stanice. Státní ČEPS by tak v případě odkupu ovládal páteřní sítě pro elektroenergetiku a nově i pro plynárenství. Důvodem jednání je podle serveru vládní snaha získat kontrolu nad plynárenskou infrastrukturou.



"Průběžně provádíme kroky pro posílení české energetické bezpečnosti a budeme v nich nadále pokračovat. K této konkrétní záležitosti se ale nebudeme vyjadřovat," uvedlo MPO na dotaz k jednáním mezi ČEPS a Net4Gas.



Firmě Net4Gas loni meziročně stoupl téměř o dvě třetiny na 6,24 miliardy korun. Tržby vzrostly o čtvrtinu na 12,95 miliardy Kč. Výsledky jsou lepší, přestože se přeprava plynu v důsledku ruské invaze na Ukrajinu meziročně snížila zhruba o 40 procent. Majitelem je Net4Gas Holdings, kterou napůl vlastní konsorcium společností Allianz Infrastructure Luxembourg I S.a r.l. a Borealis Novus Parent B.V. Dříve Net4Gas fungoval pod názvy Tranzitní plynovod, Transgas a RWE Transgas Net. Původním vlastníkem byl stát, po privatizaci v roce 2002 pak německý koncern RWE.