Vláda pověřila ČEPS jednáním o koupi NET4GAS, která v ČR vlastní síť plynovodů

Vláda pověřila státní společnost ČEPS koupí firmy NET4GAS Holdings, která v Česku provozuje rozsáhlý systém plynovodů a předávacích stanic. Firma má nezastupitelnou roli v přepravě a dodávkách plynu pro české zákazníky. Česká republika je jednou z mála evropských zemí, která podobnou kritickou plynovou infrastrukturu neovládá. Kupní cenu chce vláda zveřejnit po podpisu kupní smlouvy. Na tiskové konferenci po jednání vlády to uvedl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela (STAN).



NET4GAS provozuje 4000 kilometrů plynovodů, pět kompresních stanic a stovku předávacích stanic, včetně tří na hranicích. Firmu NET4GAS Holdings napůl vlastní konsorcium společností Infrastructure Luxembourg a Borealis Novus Parent.



Jeden z akcionářů už podle Síkely transakci schválil a druhý ji má schválit ve čtvrtek. Kontrakt by se tak mohl podepsat v pátek. Firmu kupuje společnost ČEPS z vlastních disponibilních zdrojů. První splátka kupní ceny přijde pravděpodobně v prosinci po dokončení transakce a po jejím schválení příslušnými úřady.



"Za společnost NET4GAS není náhrada. Jestli chceme do České republiky dovážet plyn, bude to mít na starosti právě ona. Nakupujeme tak základní stavební kámen české energetické bezpečnosti," uvedl ministr průmyslu a obchodu Josef Síkela. Před dvěma lety by podle něj firma stála vysoké desítky miliard Kč a za několik let by se cena na tuto úroveň mohla znovu dostat.



Finanční bilance společnosti NET4GAS mezi lety 2015 a 2022 ukazuje podle Síkely celkový zisk po zdanění 27,7 miliardy korun. Kromě toho společnost eviduje finanční aktiva ve výši 6,8 miliardy korun, zároveň má ale vydané dluhopisy za 18,5 miliardy korun a úvěry 14,5 miliardy korun s termínem splatnosti mezi lety 2025 a 2028. Finanční situace firmy se podle Síkely zhoršila poté, co firma GAZPROM Export přestala platit za nasmlouvaný tranzit plynu přes ČR. Firma NET4GAS má tak právo na platby od společnosti GAZPROM Export ve výši řádově vyšších desítek miliard korun, dodal.



"Stát nekupuje pouze plynovody a kompresní stanice, ale přebírá celou společnost NET4GAS, včetně jejího zkušeného managementu a zaměstnanců,“ dodal Síkela s tím, že kupní cena je pro stát podle posudků renomovaných, důvěryhodných institucí spravedlivá. Potvrdila to jak jedna z největších světových bank a renomovaná nadnárodní poradenská společnost.



Plynovody firmy NET4GAS by mohly být součástí vodíkového koridoru, který do budoucna počítá s přepravou až 16 miliard kubíků plynu ročně z Ukrajiny přes Slovensko a Česko do Německa. Pro využití potrubí na vodík budou potřeba náročné investice. Pro tento projekt má společnost NET4GAS velkou šanci získat finanční podporu od Evropské komise, což Ministerstvo průmyslu a obchodu aktivně podporuje i při jednáních s dotčenými úřady.



V roce 2024 vyprší kontrakt na tranzit plynu z Ruska přes Ukrajinu. V případě jeho neprodloužení by státy jako Slovensko, Rakousko či Maďarsko spoléhaly na dodávky plynu přes Česko.



NET4GAS je držitelem výlučné licence pro přepravu zemního plynu v České republice. Řídí plynárenskou soustavu v případě nouze a vyhlašuje regulační stupně, tím tedy rozhoduje o dodávkách plynu zákazníkům. Jakékoli problémy s plynovody NET4GAS by zásadně ohrozily dodávky plynu do země.



Tento měsíc stát koupil za 360 milionů eur (v přepočtu 8,8 miliardy korun) prostřednictvím společnosti ČEPS firmu Gas Storage, která vlastnila a spravovala šest plynových zásobníků. Jejich kapacita odpovídá třetině roční spotřeby. Před rokem se Česku také podařilo získat kapacitu v terminálu na zkapalněný plyn v nizozemském přístavu Emshaven a vláda také jedná o stavbě nových plynovodů.