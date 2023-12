FT: Počet bankrotů roste, na vině je konec covidové pomoci a vysoké úroky

Ve většině vyspělých ekonomik roste počet firemních bankrotů dvouciferným tempem. Vlády ukončují podporu podnikům v potížích, kterou začaly vyplácet v období pandemie covidu-19, a firmám rostou náklady na půjčky. Píše o tom deník Financial Times (FT). V České republice počet bankrotů ale dlouhodobě klesá, zjistila studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau.



Podle údajů ze soudů vzrostl počet firemních bankrotů ve Spojených státech po deseti letech poklesu za 12 měsíců do září meziročně o 30 procent. Německo, největší ekonomika EU, uvádí, že počet bankrotů se od ledna do září zvýšil ve srovnání s předchozím rokem o 25 procent. Německý statistický úřad Destatis pozoruje od června trvale měsíční "dvouciferná tempa růstu ve srovnání s předchozím rokem".



V celé Evropské unii se podle Eurostatu insolvence podniků za devět měsíců do září meziročně zvýšily o 13 procent. Dosáhly tak nejvyšší úrovně za posledních osm let.



Podle hlavního ekonoma společnosti Capital Economics Neila Shearinga tento trend podpořily vyšší úrokové sazby spolu s krachem takzvaných zombie společností, které přežívaly díky vládní podpoře z dob pandemie covidu-19. Mezi odvětví, která nejvíce trpí zvýšenou mírou platební neschopnosti, patří doprava a pohostinství, uvádějí analytici.



Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) za rok 2020 a první čtyři měsíce roku 2021 překonaly podniky prudký pokles vyvolaný pandemií díky masivním vládním programům podpory pro firmy a domácnosti, které dosáhly více než deseti bilionů dolarů (asi 225 bilionů Kč). Od té doby však vlády tyto balíčky pomoci výrazně omezily.



Shearing varuje, že tento trend bude pokračovat, protože mnoho podniků bude muset v nadcházejících měsících refinancovat dluh za vyšší sazby, i když se předpokládá, že zvyšování sazeb ze strany centrálních bank už dosáhlo vrcholu. Podle analytiků bude nárůst počtu bankrotů v příštích několika letech zatěžovat globální hospodářskou aktivitu a růst zaměstnanosti.



V České republice bylo v listopadu vyhlášeno 65 bankrotů firem, o dva více než v říjnu. Trend od začátku roku je ale opačný, do listopadu vyhlásilo bankrot 618 firem, což je podle studie společnosti CRIF - Czech Credit Bureau zveřejněné počátkem prosince o čtyři procenta méně než ve stejném období loňského roku.