Zdanění tabáku 2024: Cena krabičky cigaret vzroste nejméně o osm korun

Růst spotřební daně zvýší cenu krabičky cigaret v příštím roce nejméně o osm korun. Vládní konsolidační balíček počítá se zvyšováním daně až do roku 2027, pouze daňová zátěž na jedno balení cigaret by se měla během toho zvýšit celkem o 23 korun. Zdraží také zahřívaný tabák, v roce 2024 balení o tři koruny. Nově se bude platit spotřební daň i z elektronických cigaret. ČTK to sdělila JT International. Příští rok budou nové sazby spotřební daně platit od 1. února.



Vládní balíček zvyšuje spotřební daň v příštím roce o deset procent a následně o pět procent v letech 2025 až 2027. U zahřívaného tabáku má růst příští rok o 15 procent a stejně až do roku 2027, do kdy by měla cena za běžné balení vzrůst jen na dani o 16 korun.



Nově se zdanění týká i elektronických cigaret, kde se spotřební daň bude platit z náplní. Jednorázové produkty typicky obsahují dva mililitry, což zvýší cenu nejméně o šest korun a do roku 2027 o 24 korun. U balení s deseti mililitry, které se prodává jako doplňovací náplně e-cigaret příští rok vzroste cena o nejméně 30 korun a za čtyřleté období zvyšování daně o 120 korun.



Změny se týkají také nikotinových sáčků, u kterých jen na dani cena příští rok vzroste za typické balení s 20 kusy o sedm korun. Zvýšení daně u 30gramového balení tabáku k ručnímu balení znamená růst ceny nejméně o 13 korun.



Tabákových výrobků se změny týkaly již letos, kdy v říjnu začal platit zákaz prodeje zahřívaného tabáku s příchutěmi. Tabákové firmy na to zareagovaly novými produkty.



Změny v zákoně od ledna zakazují jakékoliv prodejní akce na všechny nikotinové produkty, týká se to i zahřívaného tabáku či elektronických cigaret. Jde o akce, kdy například prodejce nabízí k nákupu pěti krabiček dvě zdarma nebo sbíraní bodů do klubových programů. Zákaz byl součástí pozměňovacích návrhů poslanců. Ti k k návrhu uvedli, že změna legislativy reaguje na případy, kdy při nákupu cigaret prodejci nabízeli tvrdý alkohol.



Sochor již dříve uvedl, že jde o změnu, která nebyla projednávána ve výborech a jde o zásadní a neočekávanou změnu podnikatelského prostředí. Zákaz říká, že se nesmí mimo jiné prodávat startovací sady, jako je zařízení spolu s například pěti náplněmi, nebo nelze poskytovat jakoukoliv slevu. Zaváděná omezení se budou složitě aplikovat na prodej přes internet, doplnil.



Tabulka ukazuje hrubý odhad meziročního zvýšení daňové zátěže na jednotlivé kategorie výrobků a jejich typická balení:

2024 2025 2026 2027 Celkem Cigarety 8 Kč 5 Kč 5 Kč 5 Kč 23 Kč Zahřívaný tabák 3 Kč 4 Kč 4 Kč 5 Kč 16 Kč Tabák k ručnímu balení cigaret (30g) 13 Kč 7 Kč 8 Kč 8 Kč 36 Kč E-liquids 2 ml (jednorázové e-cigarety) 6 Kč 6 Kč 6 Kč 6 Kč 24 Kč E-liquids 10 ml (doplňovací náplně e-cigaret) 30 Kč 30 Kč 30 Kč 30 Kč 120 Kč Nikotinové sáčky (14g / 20 kusů) 7 Kč 7 Kč 7 Kč 8 Kč 29 Kč

Pozn.: Tabulka ukazuje změnu daňového inkasa z jednotlivých výrobků v situaci, kdy by nedošlo ke změnám marží. Nepředstavuje a nemá představovat odhad změny cen. Ta je vždy věcí výrobců a obchodníků.