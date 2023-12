Slovenský návrh na zvýšení některých daní by mohl mít mírný dopad na akcie Erste

Slovenská vláda včera schválila návrh na zvýšení některých daní, poplatků a zdravotních odvodů, zvláštní daň by měly nově platit banky. Opatření by mohla ovlivnit akcie a tabáku. mBank zvýšila cílovou cenu pro . Snížení těžby ropy OPEC+ může v případě potřeby pokračovat i po prvním čtvrtletí. Katarský investiční fond se zbavuje téměř poloviny svých akcií v . Futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 - 0,2 %, FTSE 100 -0,5 % a DAX -0,0 %.

Slovenská vláda včera schválila návrh na zvýšení některých daní, poplatků a zdravotních odvodů, zvláštní daň by měly nově platit banky. Stát si od těchto opatření podle materiálu ministerstva financí slibuje, že příští rok získá 1,5 miliardy eur (36,5 miliardy Kč). Daň z dividend by měla stoupnout na deset z nynějších sedmi procent. Nově by podniky až na výjimky měly platit minimální daň z příjmů, a to 340 až 3840 eur (8260 až 93.300 Kč) v závislosti na svých ročních výnosech a bez ohledu na výsledek svého hospodaření. Opatření slovenské vlády počítají také s vyšším zdaněním cigaret a alkoholu. Více ZDE.



Banky na Slovensku budou čelit dodatečné 30% dani, která by měla podle ministra financí přinést příští rok dodatečných 336 mil. EUR do příjmů rozpočtu. Návrh zákona nyní míří do parlamentu ke konečnému schválení. Dodatečná 30% daň bude účinná od roku 2024 a každý následující rok se automaticky sníží o pět procentních bodů, až v roce 2027 dosáhne 15% sazby. Společně s běžnou korporátní daní budou banky příští rok podléhat efektivní daňové sazbě 45 % (oproti 22 % pro Slovenskou sporiteľňu v 1H23). Slovenská pobočka přispívá k zisku přibližně 8 % před zdaněním. Na základě našich odhadů by dodatečné zdanění mohlo mít negativní dopad přibližně 70–80 mil. EUR v roce 2024 na hospodářský výsledek Slovenské spořitelny (oproti čistému očekávanému zisku EBS ve výši 2,8 mld. EUR v roce 2023). Dopad regulatorního opatření na Slovenskou sporitelnu bude podstatný, ale omezený pouze na úrovni skupiny. Očekáváme mírně zápornou reakci akcií .

Slovenská vláda od 1. ledna 2024 zvýší daňové zatížení tabákových produktů (vliv na PM ČR).



mBank zvýšila cílovou cenu pro na 959,93 Kč/akcie z 884,0 Kč/akcie.



Snížení těžby ropy OPEC+ může v případě potřeby pokračovat i po prvním čtvrtletí, řekl saúdský ministr energetiky princ Abdulaziz bin Salmán, když se zavázal k plnému dodržení omezení. Snížení dodávek o více než 2 miliony barelů denně (z nichž asi polovina pochází ze Saúdské Arábie), které bylo oznámené minulý týden, bude staženo pouze po zvážení tržních podmínek a za použití „postupného přístupu“, řekl.



Katarský investiční fond se zbavuje téměř poloviny svých akcií v , což je překvapivý krok, který přichází v době, kdy manažeři banky připravují na začátek příštího roku strategickou revizi fungování banky.



Německý kancléř Olaf Scholz očekává rychlý pokrok v koaličních jednáních o tom, jak zacpat díru, kterou v rozpočtu na příští rok zanechalo soudní rozhodnutí, které uvrhlo německé finanční plánování do chaosu. Tři vládní strany potřebují revidovanou dohodu, která bude připravena k podpisu na středečním zasedání vlády, aby parlament měl čas ji do Vánoc schválit. "Intenzivně na tom pracujeme," řekl Scholz v pondělí novinářům.