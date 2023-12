Karneval na dluhopisovém trhu, Apple může opět prodávat své chytré hodinky a evropské futures jsou zelené

Dluhopisový trh si pravděpodobně zapíše historicky nejlepší dvouměsíční růst. Apple může své hodinky Series 9 a Ultra 2 zatím vrátit k prodeji. A evropské futures se pohybují v zeleném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,2 % a DAX +0,2 %.

Inflace v ČR v příštím roce oslabí, i když dvouprocentního cíle ČNB pravděpodobně nedosáhne, vyplývá z prognóz ministerstva financí, ČNB a analytiků oslovených ČTK.



Plyn proudící do Česka přes Slovensko pravděpodobně z Ruska se na celkových dodávkách plynu do země od ledna do konce listopadu podílel 3,8 %, říká ministr průmyslu a obchodu Síkela.



Dluhopisový trh si pravděpodobně zapíše nejlepší dvouměsíční růst. Obchodníci sází na snižování úrokových sazeb centrálními bankami, aby posílily růst ekonomik. Index Bloomberg Global Aggregate Return Index si připsal za listopad a prosinec téměř 10 %, což je nejvíce od roku 1990.



Apple může své hodinky Series 9 a Ultra 2 zatím vrátit k prodeji. Americká komise pro obchod ITC rozhodla ve sporu o porušení patentových práv u těchto hodinek nejprve v neprospěch firmy , odvolávací soud ale nařídil pozastavení rozhodnutí ITC do 10. ledna. mezitím usilovně pracuje na nápravě porušení patentových práv.