Akcie se odpoledne snaží odolávat strmému růstu výnosů, pozornost míří k zítřejším datům

Dluhopisový trh je hned zkraje roku hodně rozkývaný. Včera výnosy spadly, v čemž je podpořil i zápis z jednání Fedu potvrzující holubičí obrat. Dnes ovšem sledujeme od rána poměrně rychlý růst, ke kterému přispívají i nová data. V Evropě jsou to národní inflační statistiky, které ukazují, že je třeba za prosinec počítat s nárůstem celkové inflace. Trh bude čekat, jestli mu klid přinese pokles inflace jádrové. Zároveň vyšla zpráva ADP ukazující, že americké firmy za prosinec zrychlily nabírání pracovníků. Týdenní zpráva mezitím ukázala nízký počet žadatelů o dávky v nezaměstnanosti.



Jsou to sice jen (obvykle) nepřesné indikace, ale o to více se investoři zaměří na vládní data z trhu práce. Ta, stejně jako inflace v eurozóně, vyjdou hned zítra. Pokud by se potvrdila síla trhu práce, Fed by měl méně důvodů spěchat s uvolněním měnové politiky a trhem očekávaný březnový termín by byl ohrožen.



Americký desetiletý výnos je oproti včerejšku o 6 bps výš, německý dokonce roste o 9 bazických bodů. Takový vývoj jednak podporuje eurodolar, který dnes stoupá o půl procenta na 1,0960. Dále výnosy drží na uzdě akcie. Klíčové akciové trhy v Evropě se většinou drží lehce v zeleném při růstu do půl procenta. Amerika je na tom ale pouze smíšeně, když se jako zátěž opět projevuje technologický sektor. Proto Nasdaq mírně klesá a S&P500 si připisuje pouze drobné zisky.



Ropa neudržela směr a obrací lehce dolů. Zlato se o půl procenta zvedá. Koruna odpoledne začíná ztrácet a vůči euru se posouvá na 24,70. Pražská burza se dnes může blýsknout jedním z nejlepších výkonů v Evropě, když zásluhou všech hlavních titulů roste o 1,3 pct.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6984 0.1679 24.7059 24.6343 CZK/USD 22.5340 -0.1794 22.5925 22.4700 HUF/EUR 379.0158 -0.3061 380.8069 378.2400 PLN/EUR 4.3477 -0.1314 4.3573 4.3440

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8311 0.3571 7.8397 7.7990 JPY/EUR 158.5350 1.4137 158.5960 156.0652 JPY/USD 144.6525 1.0274 144.8380 143.1830

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8631 0.0876 0.8641 0.8610 CHF/EUR 0.9305 0.3559 0.9331 0.9269 NOK/EUR 11.2818 -0.1907 11.3245 11.2630 SEK/EUR 11.1933 -0.4026 11.2298 11.1832 USD/EUR 1.0959 0.3512 1.0970 1.0916

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4896 0.2681 1.4934 1.4789 CAD/USD 1.3347 -0.0303 1.3366 1.3317