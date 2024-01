Německá inflace v prosinci zrychlila na 3,8 pct. Výrazný dopad měly ceny energií

Míra inflace v Německu v prosinci podle metodiky Evropské unie zrychlila na 3,8 procenta z listopadového tempa 2,3 procenta. Za celý loňský rok pak meziroční tempo růstu spotřebitelských cen činilo šest procent. V předběžné zprávě to dnes oznámil Spolkový statistický úřad. Meziroční růst cen za prosinec je zhruba v souladu s odhady analytiků. Německá vláda očekávala, že inflace za loňský rok dosáhne 6,1 procenta, na letošní rok počítá se zpomalením na 2,6 procenta.



Podle domácí metodiky výpočtu míra inflace v prosinci meziročně zrychlila na 3,7 procenta z listopadového tempa 3,2 procenta. Podle tohoto způsobu výpočtu byla v loňském roce proti roku 2022 průměrná míra inflace 5,9 procenta.



Výrazný dopad na míru inflace měly ceny energií. "Na vývoj cen energií (meziročně plus 4,1 procenta) zapůsobil v prosinci 2023 bazický efekt takzvané prosincové okamžité pomoci, kdy spolková vláda v prosinci 2022 jednorázově převzala měsíční platby domácností za plyn a teplo," uvedl statistický úřad. "Toto opatření spolkové vlády mělo v prosinci 2022 tlumicí účinek na celkový index, v prosinci 2023 mělo naopak rostoucí účinek," dodal.



Ekonomický institut Ifo předpokládal, že meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v letošním roce zpomalí na 5,9 procenta. Na letošní rok odhaduje pokles na 1,9 procenta, čímž by se inflace dostala k dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky (ECB).