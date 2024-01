Trhy potřebují slabší trh práce. Před daty panuje nervozita

Závěr týdne je hodně o nových makrodatech. Dopoledne vyšla předběžná inflace v eurozóně, která se nakonec trefila do odhadů. Celková inflace stoupla na 2,9 pct, ovšem jádrová naopak za prosinec klesla na 3,4 procenta, takže zpráva trhy dál nevystrašila. Reakce je nevýrazná, když čísla na druhou stranu nedokázala přinést potřebné uklidnění.

Hlavní slovo budou mít data z trhu práce, která odpoledne vydá americké ministerstvo práce. Očekávání jsou taková, aby to trhům vyhovovalo. To znamená, že konsensus cílí na menší počet nových pracovních míst (175 k), mírně vyšší nezaměstnanost (3,8 pct) a pomalejší mzdy (3,9 pct y/y). Jenže report ADP, průmyslový ISM či týdenní zpráva o žádostech o dávky naznačily, že trh práce zůstává silný, což by se mohlo projevit i v dnešních datech. Rok celkově nezačal zrovna dobře, výnosy stoupají a akcie s tím mají problém.

Do letoška investoři vstupovali přesvědčení, že Fed sáhne k prvnímu snížení sazeb už v březnu. Toto přesvědčení se však postupně drolí. Březen není příliš daleko, a aby Fed o uvolnění politiky vážně uvažoval, už nyní by potřeboval signál, že trh práce jednoznačně ochlazuje. Nelze spoléhat na čísla těsně před zasedáním, neboť klíčový je pro centrální bankéře trend. Proto je důležité, co se ve 14:30 dozvíme, a trhy jsou před zveřejněním reportu znatelně nervózní.

Poté, co Wall Street včera nevyšel další pokus o první letošní růst, se dnes evropské akciové indexy ponořily rovněž do červeného. Ztráty rostou až přes jedno procento (CAC40), přičemž i americké futures jsou znovu lehce v záporu. Výnosy dluhopisů dopoledne stoupají, a to v případě Německa i USA asi o 4 bps. Nejvíce sledovaná americká 10Y splatnost je už nad 4 procenty. Eurodolar se tlačí dolů k 1,0900. Pro korunu je dnešek zatím lehce pozitivní, když na páru s eurem posiluje na 24,65.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:29 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6443 -0.0968 24.6917 24.6317 CZK/USD 22.5980 0.3063 22.6220 22.5215 HUF/EUR 378.3445 -0.1313 379.5558 377.8600 PLN/EUR 4.3455 -0.0406 4.3514 4.3374

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7911 -0.4018 7.8290 7.7897 JPY/EUR 158.4770 0.1068 158.8432 158.2091 JPY/USD 145.3180 0.5146 145.3440 144.8540

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8617 -0.1796 0.8628 0.8608 CHF/EUR 0.9303 -0.0645 0.9315 0.9287 NOK/EUR 11.2718 0.0040 11.2797 11.2476 SEK/EUR 11.2081 0.2092 11.2151 11.1675 USD/EUR 1.0905 -0.4055 1.0956 1.0903

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4977 0.4492 1.4979 1.4883 CAD/USD 1.3379 0.2003 1.3380 1.3347