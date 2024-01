Bitcoin po falešném příspěvku na horské dráze, na pořadu dne LEX ČEZ II, futures jsou červené

Dnes se bude projednávat přepracovaný návrh LEX II i případné zpřísnění zbraňového zákona. Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV loni meziročně zvýšil tržby šestinásobně. Bitcoin předvedl divokou jízdu po falešném příspěvku o údajném schválení bitcoinových ETF. A britské politické strany by se mohly pustit do nezodpovědných výdajů ve snaze nalákat voliče. Futures jsou dnes červené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0, 3 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,4 %.

Český výrobce bezpilotních letounů Primoco UAV loni meziročně zvýšil tržby šestinásobně na 598 milionů korun a zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) osminásobně na 241 milionů korun. V bilančním dopise akcionářům to dnes uvedl generální ředitel a majoritní akcionář Primoco UAV Ladislav Semetkovský. Podle něj dosud nejlepší finanční výsledky odrážejí rostoucí poptávku po bezpilotních letounech, náhradních dílech, školeních pilotů, komplexních leteckých pracích a dalších službách Primoco UAV s vysokou přidanou hodnotou.

Ústavně-právní výbor dnes ve 12:00 projedná přepracovaný návrh LEX II.

Poslanci dnes budou debatovat o případném zpřísnění zbraňového zákona. Důvodem je prosincová tragédie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde její student zastřelil 14 lidí a poté i sebe. Nejčastěji diskutovanými úpravami je povinné zavedení psychotestů pro žadatele o zbrojní průkaz nebo povinnost prodejců zbraní hlásit podezřelé nákupy.

Příspěvek na síti X oznámil, že americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) udělila souhlas se spuštěním spotových bitcoinových investičních fondů obchodovaných na burze (ETF). Předseda SEC Gary Gensler však krátce poté varoval, že účet SEC byl napaden a na internetu byl zveřejněn neautorizovaný příspěvek. Mluvčí SEC později potvrdil, že ETF zatím schválené nebyly. Mluvčí SEC uvedl, že regulátor neschválila spotové bitcoinové ETF a účet SEC na síti X, někdejším twitteru, byl napaden. Další podrobnosti ale neposkytl. Všeobecně se očekává, že SEC by mohl tento týden ETF schválit. Takový krok by byl zlomovým okamžikem pro odvětví kryptoměn, uvedla agentura Reuters. Cena bitcoinu nejprve v reakci na falešnou informaci o schválení ETF krátce vzrostla. Nakonec však zisky smazala a ztrácí 2,6 procenta.





Obchodníci s dluhopisy se obracejí na trh opcí s krátkou dobou splatnosti, aby se zajistili vůči možným prudce rostoucím výnosům státních dluhopisů v nadcházejících dnech, před klíčovými rizikovými událostmi, včetně čtvrteční prosincové zprávy o inflaci.

varuje investory před rizikem, že britské politické strany slibují mnohem vyšší výdaje ve snaze vyhrát letošní volby, což by mohlo vyvolat vzpouru na dluhopisovém trhu. I když ani konzervativní, ani labouristická strana nechtějí prosazovat politiku, která by mohla investory znervóznit, s blížícími se volbami se to může změnit, řekl Vivek Paul, hlavní investiční stratég ve Spojeném království.

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.