Akcie korigují včerejší růst, trhy mohou bez silných impulsů počkat na data

Wall Street si dnes vybírá odpočinek po včerejší rally. Klíčové indexy jsou asi půl procenta v červeném při korekci výrazného růstu, zatímco Evropa většinou registruje pouze pár desetin procenta ztrát. Výnosy dluhopisů se však později odpoledne vydávají opět mírně dolů a to poskytuje akciím určitou podporu. Další rozšiřování ztrát by tak nemuselo přijít a trhy by se mohly dohoupat až ke čtvrtečním inflačním číslům.



Eurodolar dnes nenachází jasný směr a konsoliduje se u 1,0935. Na trhu s ropou jsme viděli nejprve korekci včerejšího pádu, ale denní zisky se následně ztenčují. Zlato se mírně zvedlo. Koruna naopak začíná ztrácet při aktuálních 24,57.



Slabý německý průmysl zřejmě už nikoho nepřekvapí, takže ani reakce na dnešní data za listopad nebyla významná. Jiná data pozornost nepřitáhla a další komentář z Fedu přijde až večer. Firemní zprávy mají omezený dopad a neurčují pohyb celého trhu, což se ale s výsledkovou sezónou koncem týdne může snadno změnit.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:00 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5601 0.1175 24.6147 24.5057 CZK/USD 22.4920 0.4017 22.5010 22.3595 HUF/EUR 379.1032 0.3674 379.7341 377.3435 PLN/EUR 4.3402 0.1199 4.3523 4.3297

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8096 -0.2831 7.8440 7.8082 JPY/EUR 157.5620 -0.2545 157.9640 157.2250 JPY/USD 144.3150 0.0541 144.3730 143.7010

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8594 0.0343 0.8608 0.8591 CHF/EUR 0.9305 0.1841 0.9323 0.9278 NOK/EUR 11.3277 -0.2145 11.3756 11.3032 SEK/EUR 11.2138 -0.0009 11.2415 11.1897 USD/EUR 1.0918 -0.3059 1.0967 1.0918

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4961 0.5236 1.4968 1.4848 CAD/USD 1.3403 0.3869 1.3416 1.3350