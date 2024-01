Banka Wells Fargo ve čtvrtletí zvýšila zisk díky nižším nákladům

Americká banka ve čtvrtém čtvrtletí meziročně zvýšila čistý zisk na 3,45 miliardy dolarů (77,8 miliardy Kč) z 3,16 miliardy. Pomohly jí nižší náklady. Společnost to uvedla ve svém dnešním sdělení. Akcie na výsledky v premarketu reagují poklesem o 1 %.



Komerční banky těží z toho, že americká centrální banka (Fed) zvyšovala základní úrokovou sazbu, a ony tak mohly dlužníkům účtovat vyšší úroky. Vzhledem k tomu, že účastníci trhu předpovídají v letošním roce snížení sazeb, úrokové výnosy bank by mohly začít klesat. proto dnes varovala, že čistý úrokový výnos by letos mohl být o sedm až devět procent nižší než před rokem.



"Naše obchodní výsledky jsou i nadále citlivé na úrokové sazby a stav americké ekonomiky, ale jsme přesvědčeni, že opatření, která přijímáme, povedou k vyšším výnosům v průběhu celého cyklu," uvedl generální ředitel Charlie Scharf.



Tržby v období od října do konce prosince vzrostly o dvě procenta na 20,5 miliardy dolarů.



Wells Fargo patří do skupiny bankovních gigantů, kteří musí doplnit státní pojistný fond. Po krachu tří regionálních bank z něj odešlo 16 miliard dolarů.