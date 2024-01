Výsledky bank jen smíšené, dluhopisy podporují sázky na nižší sazby

Výsledková sezóna se rozjela zprávami od velkých amerických bank, na které trh reaguje smíšeně. Jednička sektoru JPM překonala odhady zisku dalším rekordem a roste, naopak nebo Well Fargo i po formálně lepším zisku nepřesvědčily strukturou a padají. se neudržela v zeleném, když skončila ve ztrátě a visí otazník nad úspěšností její transformace.

Co se týče indexů, efekt byl mírný a S&P500 i Nasdaq Comp. se postupně noří pod nulu. Evropské trhy si mezitím drží pěkné zisky, přičemž od rána se také příliš neposunuly. Zajímavější je to na dluhopisech, kterým se dnes daří. Výnosy padají zvláště na kratších splatnostech, poté co se naplno vracejí sázky na brzké snížení úrokových sazeb. Březnové snížení je už v cenách takřka celé.

Podporou byla data o výrobních cenách. Zatímco včerejší mírně vyšší data o spotřebitelské inflaci trh nakonec dokázal setřást, dnešní mírně nižší data o inflaci výrobní mu opět dodávají sílu. Investoři si příznivou měnovou politiku hodně přejí a poslední reakce ukazují na pevnou důvěru, že nebudou zrazeni. Výnosy padají rychle také v Evropě, ale eurodolar se přesto dokázal vrátit o něco výš na 1,0975.

Pro korunu je závěr týdne nakonec negativní. Její kurz k euru se vrací nad 24,70 i přes slibná domácí makrodata nebo pokles výnosů na západních trzích. Pražskou burzu dnes brzdil v rozletu , kvůli kterému končí jen těsně v zeleném.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:58 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.7095 0.1033 24.7303 24.6360 CZK/USD 22.5375 0.1912 22.5770 22.4590 HUF/EUR 378.9168 -0.0877 380.5178 378.5300 PLN/EUR 4.3553 0.0261 4.3655 4.3471

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8523 -0.0877 7.8696 7.8330 JPY/EUR 158.6820 -0.5032 159.5862 158.5580 JPY/USD 144.7240 -0.4136 145.5100 144.3680

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8591 -0.0750 0.8607 0.8588 CHF/EUR 0.9331 -0.1925 0.9365 0.9325 NOK/EUR 11.2549 -0.5595 11.3171 11.2513 SEK/EUR 11.2449 -0.1536 11.2816 11.2302 USD/EUR 1.0965 -0.0806 1.0988 1.0937

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4929 -0.1538 1.4974 1.4861 CAD/USD 1.3386 -0.0590 1.3387 1.3343