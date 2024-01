ČEZ bude zítra jednat s vládou o průběhu tendru, Baidu klesl v Hongkongu o 10 pct a futures jsou zelené

bude zítra jednat s vládou o průběhu tendru. Objem poskytnutých hypoték minulý rok klesl o téměř čtvrtinu. Britská policie uvedla, že zatkla šest lidí kvůli spiknutí zaměřenému na londýnskou burzu. Akcie dnes v Hongkongu klesly o 10 % a futures jsou zelené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX+0,4 %.

Generální ředitel Beneš a místopředseda představenstva Cyrani se zítra sejdou s vládní koalicí, aby informovali o průběhu výběrového řízení. Očekává se, že zašle vyhodnocení nabídek tendru vládě do konce února 2024.



Goldman Sachs drží doporučení na Monetu na „neutral“ a navyšuje cílovou cenou na 95 Kč z 90 Kč.



Banky a stavební spořitelny poskytly loni hypoteční úvěry za 150 miliard korun, což je meziroční pokles o téměř čtvrtinu. Nové úvěry bez refinancování činily 124 miliard korun. Úrokové sazby v prosinci pokračovaly v poklesu a snížily se z listopadových 5,67 na 5,65 procenta, nejnižší hodnotu od poloviny roku 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.



Obchodníci s dluhopisy jsou stále více přesvědčeni, že americké výnosy půjdou níže a sázejí na sérii snížení úrokových sazeb Fedem. Ale cesta k levnějším výpůjčním nákladům bude extrémně hrbolatá. Trhy nyní počítají s 80% pravděpodobností, že škrty začnou v březnu, i když se představitelé Fedu proti takovému harmonogramu ohradily. Výnos japonského dvouletého dluhopisu mezitím klesl poprvé od července pod nulu.



Britská policie uvedla, že zatkla šest lidí kvůli spiknutí zaměřenému na londýnskou burzu. Aktivisté ze skupiny Palestine Action údajně plánovali způsobit poškození LSE a zabránit otevření budovy pro obchodování, uvedl The Met v prohlášení. Podle The Met bylo vyšetřování zahájeno poté, co v pátek obdrželi informace od deníku Daily Express.



Čínská centrální banka v pondělí držela klíčovou úrokovou sazbu na stabilní úrovni, zatímco stále přidává více hotovosti do finančního systému, čímž se vymyká očekáváním, že výpůjční náklady na podporu ekonomiky sníží. Čínská lidová banka ponechala sazbu svých jednoletých půjček, nazývaných střednědobá úvěrová facilita, na 2,5 %, což je v rozporu s rozšířeným očekáváním mezi ekonomy, že poprvé od srpna tuto sazbu sníží.



Akcie technologické firmy dnes klesly v Hongkongu o 10 % po zprávě, že Čína testuje svůj vojenský systém na AI chatbotu právě od , což vyvolalo obavy o možné sankce ze strany USA. Přesto, že zprávu vyvrátila zůstávají akcie o téměř 9 % níže.



Letadla 737 Max zůstanou odstavena, dokud nedojde k intenzivní inspekci, údržbě a vyhodnocení získaných dat, uvedl letový regulátor FAA.