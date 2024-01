Apple sesadil Samsung a je jedničkou na trhu smartphonů

Americká společnost se loni poprvé stala největším světovým dodavatelem chytrých telefonů. Sesadila jihokorejský Samsung, který si pozici jedničky držel od roku 2011, kdy na první příčce vystřídal finskou . Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila výzkumná společnost IDC. Celkový odbyt chytrých telefonů však loni klesl o 3,2 procenta na 1,17 miliardy kusů. To je nejnižší celoroční údaj za deset let.



Loňský slabý výkon celého trhu byl do značné míry způsoben makroekonomickými problémy a zvýšenými zásobami na začátku roku. Ve druhé polovině roku se ale situace začala zlepšovat a prodej rostl. Ve čtvrtém čtvrtletí pak dodávky stouply meziročně o 8,5 procenta, více než se čekalo.



Apple loni podle průzkumu zvýšil dodávky svých iPhonů o 3,7 procenta na 234,6 milionu kusů. Jeho podíl na globálním trhu tak stoupl o 1,3 procentního bodu na 20,1 procenta. Dodávky Samsungu naopak klesly o 13,6 procenta na 226,6 milionu přístrojů a jeho podíl na trh se snížil na 19,4 procenta z 21,7 procenta předloni.



Další tři příčky patří čínským společnostem. Na třetí pozici skončila Xiaomi a na čtvrté Oppo, oběma však prodej klesl. Firmě Transsion, která je aktivní zejména v Africe a skončila pátá, naopak prodej stoupl o téměř 31 procent a podíl na trhu o 2,1 procentního bodu na 8,1 procenta.



IDC uvedla, že prodej Applu rostl hlavně v předvánočním čtvrtém čtvrtletí, které je tradičně nejdůležitějším obdobím pro obchod s novými modely, a to o 11,6 procenta. Prodej Samsungu v této době naopak o zhruba 11 procent klesl. V první pětici skončily ve čtvrtletí ještě čínské firmy Xiaomi, Transsion a Vivo. Těm prodej rostl. Nejvíce pak firmě Transsion, a to o 68,6 procenta.