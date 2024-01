Goldman Sachs překonává odhady na zisku i tržbách, slabší obchodováni s dluhopisy vyrovnaly akcie a správa aktiv

Americká banka překonala odhady na úrovni zisku i tržeb, napomohla jí k tomu divize obchodující s akciemi, která zaznamenala výrazný nárůst příjmů a překonala očekávání analytiků. Divize aktiv a majetku dosáhla nejvyšších čtvrtletních příjmů za poslední dva roky, k čemuž přispěl zisk spojený s prodejem byznysu zabývajícího se managementem financí. To pomohlo vyrovnat výsledky divizí obchodování s pevnými výnosy a příjmů z poplatků za investiční bankovnictví, které zaostaly za očekáváním. Akcie banky po zveřejnění výsledků posilují o necelá 2 %.

"Tento rok byl pro rokem exekuce," uvedl v úterním prohlášení generální ředitel David Solomon. "Díky všemu, čeho jsme dosáhli v roce 2023, ve spojení s naší jasnou a zjednodušenou strategií máme pro rok 2024 mnohem silnější platformu."

Čistý zisk banky skončil na 2,01 miliardy dolarů, tj. 5,48 dolaru na akcii, při tržbách 11,3 miliardy dolarů. Jak zisk na akcii, tak tržby překonaly očekávání, která byla nastavena na 3,32 USD/akcie respektive 10,84 mld. Podnikání v oblasti obchodování s akciemi dosáhlo výnosů ve výši 2,61 miliardy dolarů, což představuje meziroční 26% skok, čekal se přitom mírnější růst o 8 % na 2,25 mld.

Společnost v oblasti správy aktiv a majetku vykázala tržby ve výši 4,39 miliardy USD, což je o 23 % více než před rokem, největší část připadla na poplatky za správu. Banka zdůrazňuje, že doufá v předvídatelný růst těchto poplatků, které byly dříve zastíněny jejími jinými zdroji příjmů. Aktiva pod správou pak vzrostla během roku o 10 % na rekordních 2,81 bilionu dolarů.

Divize obchodování nástrojů s pevnými výnosy vynesla 2,03 miliardy dolarů, což je pokles způsobený nižšími příjmy z úrokových sazeb a měn. Meziročně jsou příjmy divize o 24 % nižší a zaostaly za očekáváními nastavenými na 2,58 mld.

Tržby z investičního bankovnictví ve výši 1,65 miliardy dolarů také zaostaly za průměrným odhadem analytiků, který činil 1,68 miliardy dolarů. Známky života na kapitálových trzích pomohly zvýšit poplatky z prodeje akcií a prodeje dluhopisů pro společnosti ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Přesto příjmy z upisování dluhu činily 395 milionů USD, zatímco analytici očekávali ve čtvrtém čtvrtletí 439 milionů USD. Nárůst počtu oznámení o nových transakcích také zvýšil naději na oživení v oblasti fúzí, ale realizované poplatky z dokončených transakcí byly stále o 29 % nižší než před rokem.

se snaží hodit za hlavu rok, v němž uzavírání obchodů zůstalo v útlumu a ztráty z investic do nemovitostí a spotřebitelského byznysu táhly dolů zisk. Společnost je na zprostředkovávání obchodů závislá více než jiné velké banky a její vedení spojuje oživení v oblasti private ekvity s klíčem k ukončení vleklého zpomalení. Banka, jejíž výkonnost v roce 2023 nedosáhla vlastních cílů, přeorientovává úsilí na své podnikání na Wall Street a ambice v oblasti správy peněz.

Banka se stále pokouší vymanit ze svých partnerství v oblasti kreditních karet se společnostmi Inc. a Co. poté, co uznala porážku ve své touze zaútočit na trh spotřebitelských úvěrů.

Výsledky zahrnovaly náklady ve výši 529 milionů dolarů spojené s úpadkem společností Silicon Valley Bank a Signature Bank. Federální úřad pro pojištění vkladů (Federal Deposit Insurance Corp.) vyměřil velkým americkým bankám zvláštní poplatek, aby podpořil nepojištěné vkladatele těchto firem poté, co se loni zhroutily.

Zdroj: Bloomberg