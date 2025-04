Volatilita trhů přináší Goldman Sachs silné výsledky. Jak šéf banky nahlíží na turbulence posledních dní?

Klíčová americká investiční banka představila výsledky za první čtvrtletí roku 2025, které jsou silné nad očekáváním analytiků u zisku i tržeb. Podporou jsou zejména neklidné trhy, které zvedají příjmy z tradingu. Šéf banky David Solomon zůstává „optimistou“ přes turbulence a značnou nepředvídatelnost posledních dní pod taktovkou amerického prezidenta Trumpa.

dosáhla čistého zisku 4,74 miliardy dolarů či 14,12 dolaru na akcii při celkových příjmech 15,06 miliardy dolarů. Konsensus analytiků byl posazen na úrovni 12,33 dolaru na akcii zisku a 14,77 miliardy dolarů celkových tržeb. Čísla jsou nad očekáváním a akcie by tak měla odpovědět pozitivně. V premarketu tomu tak bylo, bezprostředně přicházel růst v rozmezí 2 až 3 procent. V úvodu řádného obchodování akcie rostou o více jak 1,5 procenta k 502 dolarům za akcii.

„Ač vstupujeme do druhé čtvrtiny roku v podstatně jiném prostředí, zůstáváme optimisty co do naší schopnosti správně podporovat klienty,“ uvedl šéf banky Solomon s nepřímým odkazem na tržní turbulence, které se pojí s rozhodováním amerického prezidenta Trumpa o clech a reakcích, které tyto kroky vyvolávají.

Je to právě trading, který už v prvním kvartále kvůli volatilitě trhů výsledky podpořil. Příjmy v segmentu FICC poskočily mezikvartálně o více jak tři pětiny u pevně úročených instrumentů, měn či komodit a o více jak čtvrtinu u akcií.

Utlumené zůstává investiční bankovnictví s meziročním poklesem o 8 %, advisory o 22 %.Asset a Wealth management meziročně ustoupil o 3 %.

Akcie do včerejška od úvodu roku ztratily 14 procent a padaly tak rychleji, než necelých 9 procent celého klíčového amerického akciového indexu S&P 500. Pomoci by jim mělo i schválení zpětného odkupu akcií představenstvem banky v objemu do 40 miliard amerických dolarů.