Rozbřesk: Útoky v Rudém moři jako další geopolitické riziko

Napětí v globálních dodavatelských řetězcích znovu stoupá. I když covidové lockdowny dávno povolily, útoky jemenských Hútiů na obchodní lodě v Rudém moři znovu ukázaly na zranitelnost světové ekonomiky vůči poruchám v tzv. škrtících bodech. Výsledkem současných nepokojů je zdražení námořní dopravy z Asie do Evropy na přibližně čtyřnásobek.



Útoky jemenských povstalců – s vehementní podporou Íránu – nabraly na intenzitě na konci minulého roku. Jde tak de facto o další frontu zástupné války mezi Íránem a Izraelem, resp. Spojenými státy. Ty zareagovaly na útoky hútijských povstalců vzdušným úderem na Jemen a zatím není jasné, jakou podobu bude mít odveta. Jedno je však jisté – námořní dopravci se začali ve větší míře vyhýbat Rudému moři a Suezskému průplavu, kterým proudí zhruba třetina světové kontejnerové dopravy, a volí podstatně nákladnější plavbu okolo jižní Afriky.





Zdražení námořní dopravy je citelné, zdaleka se však nejedná o šok srovnatelný s obdobím pandemie. V letech 2021 a 2022 se zvýšila cena námořní dopravy na trase Šanghaj-Rotterdam sedminásobně z 2 000 na 14 000 dolarů. Současné pnutí vedlo ke zdražení na 4 000 USD, přibližně čtyřnásobek úrovně před útoky Hútiů. Pokud by ale měla situace v Rudém moři dále eskalovat, pak by se jednalo o vážný problém – zvláště pokud by měl konflikt ovlivnit i export ropy a plynu z regionu Blízkého východu.



Česká ekonomika je vůči poruchám v dodavatelských řetězcích zvláště zranitelná, jak ostatně ukázala zkušenost z posledních let. Dosavadní náklady dění v Rudém moři sice nejsou makroekonomicky významné, riziko pro hospodářský růst i inflaci však nelze podceňovat v případě eskalace nebo déletrvajícího narušení hlavní obchodní tepny. Zároveň jde o připomínku, že i v letošním roce bude geopolitika v centru pozornosti, přičemž ohniska (potenciálních) střetů se dále rozšiřují.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna se včera posunula nad hranici 24,70 EUR/CZK a pokračuje v pozvolném trendovém oslabování. Dnes bude trh pozorně sledovat rétoriku viceguvernérky Evy Zamrazilové na konferenci EMUN, a to především směrem k únorovému zasedání centrální banky. Jinak máme za to, že koruna může v nejbližších obchodních seancích dále ztrácet půdu pod nohama a pokořit hranici 24,80 EUR/CZK, zvláště pokud na hlavních trzích přetrvá averze k riziku.



Eurodolar

Kombinace rostoucí averze k riziku (skrze akciový výprodej v Číně - mimochodem pokračuje i dnes) a rostoucích výnosů amerických dluhopisů pomáhá dolaru.

Dnes přijdou na řadu i fundamenty a to v podobě amerických dat, kdy zejména americké maloobchodní tržby za prosinec budou posledním kamínkem do mozaiky odhadu HDP za 4. kvartál. Kromě toho je však třeba si dát pozor na centrální bankéře, když v Davosu má vystoupit prezidentka ECB Ch. Lagardeová a večer kromě toho, že promluví šéf NY Fedu Williams, bude zveřejněna Béžová kniha Fedu.



Akcie

Americké akciové trhy vzhledem k pondělnímu svátku vstoupily do nového týdne až včera a od začátku se jim moc nedařilo. Je fakt, že technologicky laděný Nasdaq se v úvodu dokázal dostat do zelených čísel, ale Dow Jones i S&P 500 se po celý den obchodovaly v červených číslech. Akcie Plug Power odepsaly přes 10 % a poprvé od března 2020 se podívaly na hranici 3 USD. Akcie Boeingu odepsaly již pětinu své hodnoty. Dařilo se akciím z polovodičového sektoru. Tentokrát se do čela postavily akcie AMD, kde se analytici předhánějí se zvyšováním cílových cen. Slušné zisky si připsaly i akcie Micron nebo také akcie Nvidia, které si tak opět vylepšily své historické maximum.