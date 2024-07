Víkendář: AI může měnit svět, ale ziskovost některých firem ne

Analytik společnosti Guggenheim John DiFucci hovoří o „novém normálu“ u amerických softwarových společností. Na Yahoo Finance poukázal na to, že v posledních dvou desetiletích rostly výdaje na IT asi dvojnásobným tempem než hrubý domácí produkt. U softwaru mohlo být toto číslo ještě vyšší. Jenže během posledních dvou let kleslo tempo růstu u IT i softwaru na úroveň HDP. Co se tedy děje?



Podle experta se uvažuje o tom, zda období vyššího růstu ve zmíněných oblastech už definitivně neskončilo. On sám se ale domnívá, že ne. Svou roli totiž hrají vyšší výdaje během předchozích let, kdy firmy i vláda investovaly do softwaru i dalších oblastí. Nyní se tak projevuje tehdejší vlna investic určitým útlumem růstu. Jinak řečeno, „v roce 2021 se investovalo do věcí, které by se jinak nakupovaly až později.“



Na druhou stranu se ale podle DiFucciho nedá čekat, že by současný útlum rychle odezněl. Mohou panovat naděje, že růst výrazně nabere na tempu už ve druhé polovině letošního roku. Do určité míry tomu tak podle experta být může, ale není jasné, nakolik. Podobně pak smýšlí o celém příštím roce. K tomu DiFuccio dodal, že podle některých názorů se na nižších výdajích na IT projevuje vliv umělé inteligence (AI). On se nicméně domnívá, že tomu tak není.



K AI expert řekl, že podle něj jde o technologii, která „změní svět“. To ovšem neznamená, že každá z firem bude schopná díky umělé inteligenci nějak zvýšit svou ziskovost, zlepšit své produkty a podobně. Platit to pravděpodobně bude třeba o společnostech nabízejících cloudové služby či data, ale řada firem schopnost monetizovat AI mít nebude. K tomu analytik zopakoval, že podle něj nyní nedochází k tomu, že by rostly výdaje na umělou inteligenci, a tudíž korporátní sektor by méně investoval „v dalších technologických oblastech“.



Na dotaz týkající se atraktivních akcií analytik řekl, že u řady společností jsou nyní očekávání hodně vysoko a budou klesat. Zajímavé tak mohou být spíše firmy, které čelily nějakým problémům, jejich výsledky se přechodně zhoršily, ale dá se u nich očekávat opětovné zvednutí. Za jednu z nejzajímavějších akcií pak považuje Oracle. Obecně se totiž dá předpokládat, že poskytovatelé cloudových služeb budou patřit mezi společnosti, které budou těžit z umělé inteligence. A nejvíce ty společnosti, které jsou schopny nabízet nejlepší služby za nejnižší ceny.



