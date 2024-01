Menší důvěryhodnost čínských čísel, nominální růst nejníže od roku 1976

Růst čínské ekonomiky ve výši 5,2 % je o něco lepší, než se čekalo, ale důvěryhodnost podobných čísel je nyní menší. Pro Bloomberg to uvedla Afsaneh Beschloss ze společnosti RockCreek. Podle ní se ale ekonomické a sociální problémy v této zemi spíše zhoršují a akciový trh už letos oslabil přibližně o 10 %.



Investorka se na čínská aktiva zaměřuje dlouhodobě a posledních dvacet let je podle ní možné rozdělit na dvě zhruba stejné části. V první si země vedla „docela dobře“, dalších deset let už ale byla návratnost čínských akcií nízko. K tomu se horší některé ekonomické ukazatele a investorka v této souvislosti poukázala na vysokou nezaměstnanost mladých lidí. Podle ní přitom v zemi klesají naděje na lepší život, které byly před lety vysoko. U mladé generace tak klesá přesvědčení, že vzdělání může být cestou k vyššímu životnímu standardu. Starší generace zase čelí poklesu cen nemovitostí.



Beschloss uvedla, že „po světě nyní cestuje hodně čínských delegací a snaží se přesvědčovat k investicím“. Jejich atraktivitu mohou zvyšovat i nízké valuace čínských akcií, ale podle expertky je tu jedna důležitá otázka: Co by mělo způsobit růst valuací? Čínská vláda přitom tvrdí, že chce podporovat soukromý sektor, ale její konkrétní kroky za několik posledních let vyznívají opačně. I centrální banka „dostává od vlády stále více instrukcí“. Čínské ekonomice nebude podle expertky dlouhodobě pomáhat domácí demografický vývoj, k tomu připomněla zmíněnou vysokou nezaměstnanost mladých lidí.



Čínská vláda podle investorky věnuje velkou pozornost životnímu prostředí včetně kvality vody a vzduchu. I proto se zaměřuje na energetickou transformaci, která může vést také k tomu, že v této zemi budou elektromobily a alternativní zdroje energií levnější než „spoléhání se na ropu a zemní plyn“. Ekonomika zelených energií se přitom podle expertky mění v řadě dalších částí světa. Její společnost je přitom v této oblasti investičně aktivní, ale jak uvedla, nemá ráda výraz ESG. Na závěr rozhovoru Beschloss zmínila, že řada investičních společností se momentálně zaměřuje na energetickou transformaci včetně související infrastruktury.



Deutsche Bank v následujícím grafu ukazuje dlouhodobý vývoj čínského ekonomického růstu. Ten v roce 2023 dosáhl na nominální úrovni nejnižších hodnot od roku 1976:







Zdroj: Bloomberg, X