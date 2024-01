Dvě banky z Wall Street doporučují koupit "dno" na amerických dluhopisech

Dvě velké společnosti z Wall Street doporučují investorům, aby začali nakupovat pětileté americké dluhopisy poté, co se minulý týden propadly nejvíce od května. vidí prostor pro oživení na státních dluhopisech na základě očekávaných makrodat. A Chase upozorňuje na to, že výnosy se již vyšplhaly na úrovně naposledy zaznamenané v prosinci, i když varuje, že trhy jsou stále příliš optimistické ohledně začátku snižování úrokových sazeb.

„Toto je ‚dip‘, kdy chceme kupovat,“ napsali v komentáři z 20. ledna analytici včetně Matthewa Hornbacha, globálního šéfa pro makrostrategie u . „Vzhledem k menší fiskální podpoře a mnohem chladnějšímu počasí očekáváme riziko poklesu u dat o aktivitě v USA, která vyjdou v únoru.“





Výnosy pětiletých amerických dluhopisů minulý týden stouply o 22 bazických bodů, když obchodníci letos zmírnili sázky na snížení úrokových sazeb Fedem. Trvalý tlak ze strany představitelů centrální banky spolu se zdravými údaji o maloobchodních tržbách způsobil, že pravděpodobnost březnového snížení v pátek klesla na téměř 40 %. Trh nyní v letošním roce očekává pět snížení Fedem o 25 bps 12. ledna očekával šest až sedm snížení. Státní dluhopisy reagovaly na potenciál, že cyklus uvolňování začne později a bude probíhat pomaleji, než se dříve očekávalo, jízdou na horské dráze. V pondělí se dvouleté výnosy posunuly nahoru o jeden bazický bod na 4,40 % a pětileté výnosy klesly o jeden bazický bod na 4,04 %.





Jeden japonský investor uvedl, že je lepší zůstat u dluhopisů opatrný vzhledem k možnosti, že Fed v tomto čtvrtletí ponechá sazby beze změny. Mezi investory může narůst obava, že Fed nemusí snižovat vůbec nebo že nakoupili příliš mnoho dluhopisů, řekl Hideo Shimomura, seniorní portfolio manažer společnosti Fivestar Asset Management v Tokiu. „Nebuďte posledním hostem na dluhopisové party. Jakmile večírek skončí, rychle opusťte místnost,“ dodal.

Další sada aukcí státních dluhopisů, včetně dvou-, pěti- a sedmiletých dluhopisů, by měla začít v úterý, což připraví půdu pro tlak na růst výnosů. Trh s dluhopisy také čelí riziku u dat o americkém hrubém domácím produktu za čtvrté čtvrtletí, který podle očekávání zaznamená nejsilnější čtvrtletní od roku 2021. Fedem upřednostňovaný ukazatel jádrové inflace pak vyjde v pátek a předpokládá se, že vykáže 11. měsíc slábnoucího meziročního růstu cen v řadě.



Tato data mohou přispět k potenciálu, že Fed dosáhne svého cíle, kterým je hladké přistání. To by mělo politikům letos umožnit snížit úrokové sazby. "Zdá se, že tu je jen malý tlak na to, aby se sazby začaly bezprostředně snižovat," myslí si Benjamin Schroeder, seniorní stratég pro sazby u ING Groep, s tím, že očekává, že výnosy 10letých státních dluhopisů vzrostou zpět na 4,25 %.



JPMorgan očekává, že první snížení Fedu přijde v červnu, spíše než v květnu, což je nyní plně zohledněno swapovými kontrakty. se domnívá, že centrální banky v USA i v Evropě na jaře provedou alespoň jedno snížení sazeb.



Zdroj: Bloomberg