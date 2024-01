Čína chce podpořit padající akcie, Evropu to nechává chladnou

Japonská centrální banka nechala podle očekávání svou politiku beze změny. Výhled se mění minimálně a nepřišel ani signál, že by se do budoucna chystala nějaká úprava sazeb. BoJ si je stále jistější, že dosáhne svého inflačního cíle a její dnešní rozhodnutí bylo jednomyslné. Přesto japonský jen v reakci posiluje, a to podle nás díky poznámkám guvernéra Uedy ke mzdám. Právě slabá mzdová statistika nedávno zchladila sázky na utažení politiky, Ueda však vliv čísel relativizoval a upozornil na rostoucí mzdové požadavky odborů. Z tržního pohledu tak utahování výhledově zůstává ve hře

Větší pozornost přesto upoutala Čína, kde se začalo spekulovat o státní podpoře zaměřené na akciový trh. Vláda chce údajně použít fondy za 278 mld. USD ze zahraničních účtů státem kontrolovaných firem ke stabilizaci trhu skrze nákupy akcií. Opatření by mohlo být oznámeno již tento týden a další mají podle zdrojů BBG následovat. Z těchto zpráv výrazně profitoval trh v Hong Kongu, méně už v Šanghaji.

Evropské akciové burzy se Asií inspirovat nenechaly a klesají. Ztráty na hlavních indexech jsou ovšem velice mírné a futures naznačují nerozhodný začátek na Wall Street. Drobný nárůst sledujeme na výnosech na hlavních dluhopisových trzích. Eurodolar se krátce vyhoupl vzhůru, aby se vrátil k 1,0885. Na koruně se dnes neděje nic zajímavého. Makro kalendář na zbytek dne je prakticky prázdný, z firem dnes reportují hlavně zástupci průmyslového sektoru.

