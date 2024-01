Čína chce podpořit akciový trh, bitcoin pod 40 000 USD a futures jsou zelené

Čínské úřady údajně uvažují o podpoře akciového trhu. Japonská centrální banka drží měnovou politiku stabilní. Bitcoin se včera propadl pod 40 000 USD. A globální trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) zůstane prý napjatý do roku 2026.

Futures na evropské akcie: Euro Stoxx +0,2 %, FTSE 100 +0,3 % a DAX +0,2 %.

Premiér Fiala a CEO Beneš se mají zúčastnit konference o energetické bezpečnosti a zelené transformaci v 9:00 SEČ.

Bank navýšila cílovou cenu pro na 1 139,80 CZK z 995,18 CZK, doporučení ponechává "buy".

Čínské úřady údajně zvažují zavedení balíčku opatření ke stabilizaci propadajícího se akciového trhu poté, co dřívější pokusy o Tobnovení důvěry investorů selhaly a přiměly premiéra Li Čchianga vyzvat k „silným“ krokům. Akcie v Hongkongu posilovaly, zatímco čínské akcie po počátečních ziscích ztratily na síle. Pozorovatelé trhu se ptají, jak životaschopný a efektivní tento plán bude.



Zákonodárci v britské Sněmovně lordů odhlasovali odložení kontroverzního plánu Spojeného království poslat migranty do Rwandy. Mluvčí premiéra předtím řekl, že odletům s migranty do Rwandy „na jaře“ hlasování nezabrání. Vláda nyní bude muset připravit prohlášení o tom, proč se rozhodla doporučení lordů ignorovat.



Bank of Japan ponechala nastavení měnové politiky stabilní a naznačila, že si je o něco jistější, že dosáhne svého cenového cíle, přičemž nenabídla žádný jasný náznak načasování potenciálního konce záporné úrokové sazby. BOJ podle svého úterního prohlášení ponechala svou krátkodobou sazbu na -0,1 % a parametry řízení výnosové křivky beze změn. Rozhodnutí zpočátku oslabilo jen vůči dolaru, poté ale otočilo k malému zisku.



Bitcoin včera citelně oslabil a spadl pod 40.000 USD. Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) dala předminulou středu souhlas ke spuštění 11 investičních fondů na spotové bitcoiny obchodovaných na burze (ETF). Bitcoin posléze krátce vystoupal na 49.000 dolarů. Kolem 21:10 SEČ ale odepisoval 4,3 procenta a pohyboval se kolem 39.936 dolarů. Předtím spadl až na 39.424 dolarů. Výzkumná společnost CryptoQuant v prosinci předpokládala, že bitcoin po schválení ETF klesne v následujícím měsíci až na 32.000 dolarů. Podle expertů je možné, že očekávání se už promítla do ceny a že někteří investoři už po odeznění příznivých zpráv bitcoiny prodávají.



Globální trh se zkapalněným zemním plynem (LNG) zůstane napjatý do roku 2026. Letos poptávka vzroste o 1,5 procenta a do roku 2050 až o 22 procent. Uvedl to podle agentury Reuters na energetické konferenci tajemník Fóra zemí vyvážejících plyn (GECF) Mohamed Hamel. Viceprezidentka pro plyn energetické firmy Oksana Dembitská na konferenci varovala před příliš vysokými cenami LNG a upozornila, že vysoké ceny způsobily destrukci poptávky, zejména po ruské invazi na Ukrajinu, kdy se ceny zvýšily až sedminásobně. podle ní očekává, že Evropa bude důležitou destinací pro LNG po dobu nejméně dalších 20 let, což podporují dohody o dodávkách.