Číně už nevládne Volkswagen, sesadila jej BYD. Dle šéfa Toyoty elektroauta nepřesáhnou 30 % globálního trhu

Čínská společnost BYD se loni stala v Číně nejprodávanější značkou automobilů, a z první příčky tak sesadila německou automobilku . To je jasná známka, že sázka na elektromobily se čínské firmě vyplatila a pomohla jí dostat se před největší světové značky. S odkazem na data o registraci aut v Číně o tom dnes informovala agentura Bloomberg.



Automobilka BYD má sídlo v Šen-čenu poblíž Hongkongu a za loňský rok zaznamenala 2,4 milionu nových domácích registrací autopojištění, ukazují záznamy Čínského ústředí pro automobilové technologie a výzkum (CATR). Znamená to, že značka BYD měla na čínském trhu 11procentní podíl, což byl proti předchozímu roku nárůst o 3,2 procentního bodu.



Rychlý vzestup značky BYD odráží širší náskok čínských automobilových značek ve vývoji cenově dostupných a technicky vyspělých elektromobilů, které si rychle získávají mezinárodní uznání. Západní firmy jako Stellantis a se nyní obracejí na čínské automobilky, aby jejich strategie výroby elektromobilů dostala nový impulz.



BYD automobilku už loni předstihla na pozici nejprodávanější značky aut v Číně na čtvrtletní bázi, nově zveřejněná data ale potvrzují, že čínské automobilce patří první místo i v celoroční bilanci. byl v Číně nejprodávanější značkou aut minimálně od roku 2008, od kdy organizace CATR začala tyto údaje sledovat.



Co se dalších významných značek aut na čínském trhu týče, japonským automobilkám a loni klesl jak objem prodeje, tak podíl na trhu. Čínská automobilka Chongqing Changan Automobile sice těžila ze zvýšeného prodeje, podíl na trhu jí ale stagnoval.



Změna pořadí v žebříčku je pro automobilku BYD a další čínské výrobce na začátku letošního roku dobrým znamením. Očekává se totiž, že prodej elektromobilů a vozidel na hybridní pohon se letos v Číně zvýší o 25 procent zhruba na 11 milionů vozů. V celém světě automobilka BYD loni prodala více než tři miliony aut, a je tedy na cestě dostat se do první desítky největších světových automobilek.



Společnost BYD v loňském čtvrtém čtvrtletí prodala více než 520.000 elektromobilů, a poprvé tak překonala amerického konkurenta . Ten si ale v celoročním srovnání ještě udržel prvenství.

Podíl elektromobilů na trhu nepřesáhne 30 procent, myslí si bývalý šéf Toyoty

Tržní podíl elektromobilů na baterie dosáhne maximálně 30 procent, myslí si bývalý generální ředitel japonské automobilky Toyota Akio Tojoda, který v současné době působí jako předseda správní rady firmy. Zbytek podle něj zaujmou hybridy, auta na vodíkový pohon a vozy se spalovacím motorem.



Vzhledem k tomu, že miliarda lidí na světě žije bez elektřiny, není řešením omezovat jim výběr a možnost cestování výrobou drahých automobilů, uvedl Tojoda, který je vnukem zakladatele automobilky. Rozhodnout by měli podle něj zákazníci, a nikoli regulace nebo politika.



Automobilka Toyota se ohrazuje proti kritice, že zaostává v přechodu na elektromobily. Hájí se tím, že její průkopnické hybridní pohony, vodíková technologie a ucelený přístup se nakonec ukáží jako správný koncept pro podnik, zákazníky i životní prostředí. Začátkem tohoto měsíce Tojoda oznámil iniciativu na vývoj nových spalovacích motorů.



"Motory určitě zůstanou," uvedl Tojoda. Není ale jasné, zda tím měl na mysli prodej nových vozů, nebo auta, která už po silnicích jezdí.



Podle prognózy poradenské společnosti BloombergNEF budou do roku 2040 elektromobily tvořit 75 procent nově prodávaných automobilů a 44 procent osobních vozidel na silnicích.



Tojoda už léta hájí "přístup s více cestami". Tvrdí, že zákazníci by měli mít možnost vybrat si jakýkoli pohon, který vyhovuje jejich potřebám. Přechod na elektromobily nebude podle něj tak rychlý, jak si mnozí myslí.