Volkswagen podle manažerů musí snížit počet pracovníků

Německá automobilka (VW) musí snížit počet zaměstnanců, aby dostala náklady pod kontrolu a obnovila konkurenceschopnost. V rámci snižování nákladů nicméně neplánuje uzavírání továren ani nucené odchody zaměstnanců. Uvedli to dnes podle agentury Reuters manažeři automobilky při setkání se zástupci zaměstnanců v ústředí ve Wolfsburgu.



Snížení nákladů německé značky je podle Reuters prvním krokem ve snaze posílit efektivitu v celém koncernu v rámci přechodu od vozů se spalovacím motorem k elektromobilům. Značka je klíčovou součástí koncernu , do kterého patří rovněž česká Škoda Auto.



"Jako značka již nejsme konkurenceschopní," prohlásil šéf značky Thomas Schäfer podle příspěvku na interní síti podniku popisujícího dnešní schůzku, ke kterému získala agentura Reuters přístup. Člen představenstva koncernu zodpovědný za lidské zdroje Gunnar Kilian na schůzce uvedl, že snížení počtu zaměstnanců se uskuteční prostřednictvím dohod o odchodech zaměstnanců do důchodu.



Většinu plánovaných úspor by podle manažerů měla zajistit jiná opatření než redukce pracovní síly. Automobilka již dříve uvedla, že hodlá ke snížení počtu zaměstnanců využít demografického vývoje. Firma se v minulosti zavázala, že v německých závodech nebude do roku 2029 propouštět.