Víkendář: Bill Gross věří v pokles valuací na úrovně odpovídající reálným sazbám a investiční odklon od velkých technologických firem

Kapitalismus nemůže úplně dobře fungovat, pokud za menší riziko dostáváte vyšší návratnost. Pro Bloomberg to uvedl známý investor Bill Gross, a to ve vztahu k inverzi výnosové křivky. V ní se výnosy krátkodobých dluhopisů dostávají nad výnosy dluhopisů dlouhodobých. Gross konkrétně poměřuje dvouleté a desetileté a podle něj zase musí dojít k napřímení křivky. Tedy k tomu, že se výnosy obligací dlouhodobějších dostanou nad ty krátkodobé. Takový stav je totiž v souladu „se stabilní ekonomikou a inflací“. U ní ale hovoří o 3 % a ne o 2 %, která jsou cílem centrální banky.



Gross se domnívá, že Fed si během posledních pěti let vedl moc dobře při hledání té správné úrovně sazeb. Otázka tak podle něj je, jak úspěšný bude v těchto pokusech v budoucnu. Co by on sám dělal jinak? Na tuto otázku odpověděl, že by zastavil kvantitativní utahování. Není to totiž nyní „ta správná filozofie“. K tomu by v následujících šesti až dvanácti měsících snížil sazby, protože ty jsou na reálné úrovni „prostě příliš vysoko“.



Gross uvedl, že reálný výnos leží u desetiletých vládních dluhopisů na 1,8 %, „což je historicky hodně restriktivní.“ Současné situaci by podle investora odpovídaly reálné výnosy těchto obligací mezi 1 – 1,5 %. Cesta k nim vede přes snižování krátkodobých sazeb. Důvodem jejich poklesu přitom není to, že by se ekonomika aktuálně nacházela ve špatném stavu, některé indikátory ale naznačují, že by se její růst mohl postupně blížit k nule. K tomu investor uvedl, že americké hospodářství již dlouhou řadu let stojí na finančním sektoru, tudíž je pro něj důležité, aby se sazby pohybovaly pod tempem růstu nominálního produktu.



Americká ekonomika se tak podle experta výrazně změnila a funguje nyní jinak než před padesáti a více lety. Pokud by se tak nominální růst pohyboval kolem 5 % či dokonce klesl k 4 %, výnosy desetiletých vládních dluhopisů by měly být pod touto úrovní. Takové nastavení by odpovídalo udržitelnému růstu. Valuace akciového trhu jsou pak vysoko s ohledem na to, kde se nachází reálné sazby. Gross konkrétně hovořil o poměru cen akcií k očekávaným ziskům. PE se totiž nyní pohybuje kolem devatenácti, a to podle něj neodpovídá zmíněným výnosům ve výši 1,8 %.



Valuace jsou podle investora nyní na podobných úrovních jako v době, kdy se reálné sazby pohybovaly v záporných číslech. Právě z toho usuzuje, že PE se dnes nachází příliš vysoko. Nakonec tak podle něj dojde ke korekci valuací na úrovně, které budou odpovídat současným vyšším reálným sazbám. K tomu dodal, že je pravděpodobně čas odklonit se od nejpopulárnějších technologických akcií a zamířit na akciovém trhu jinam. Je si ovšem vědom toho, že časování podobných kroků „je vždy složité“.



