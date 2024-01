Víkendář: Amazon v roce 2024

Analytik Jefferies Brent Thill se domnívá, že letošní rok bude pro americké akcie dobrý, i když si pravděpodobně nepřipíšou takové zisky jako v roce 2023. Hůře na tom budou i akcie velkých technologických firem, rally se bude rozšiřovat na větší počet titulů. A pokud ekonomika projde hladkým přistáním, mělo by to prospívat také akciím menších firem. Mezi velkými technologiemi si pak podle experta povede nejlépe . A z menších akcií je podle Jefferies nejlepší volbou Pinterest.



Thill míní, že na počátku minulého roku panovala velká nejistota ohledně dalšího vývoje monetární politiky a ekonomiky. Vše postupně „rozmrzalo“ a letošní rok začíná s pocitem, že další vývoj bude pozitivní. Nicméně ten se se v cenách akcií odrazil již ke konci roku minulého. K tomu expert dodal, že současná pozitivní nálada by v určitém okamžiku mohla přispět ke korekci.



Minulý rok analytik považoval za nejatraktivnější titul akcie společnosti Meta. Letos to je , kde čeká zlepšení hospodaření v oblasti cloudu, reklamy a AWS, k tomu větší nákladovou disciplínu. Firma bude „sklízet to, co na investicích zasela během pandemie.“ Zajímavá je pak podle experta stále i Meta, ale její atraktivitu snižují výkony akcie v minulém roce. U Pinterestu pak očekává akceleraci růstu, vyšší marže a chválil nový management a celkový podnikatelský model firmy.



Akciím Amazonu věří také Mark Mahaney z ISI a John Blackledge ze společnosti Cowen. Mahaney na CNBC hovořil o „reakceleraci AWS“, k tomu čeká růst marží, a to i na úrovni volného toku hotovosti. Podobně jako Thill zmínil i disciplínu na straně nákladů, cílovou cenu má přitom tento analytik nastavenou na 195 dolarů. Jeho další tipy na nejlepší akcie pro letošní rok a cílové ceny ukazuje obrázek:





Zdroj: CNBC



Blackledge také zmínil rychlejší růst AWS, k tomu by podle něj měla firmě a akcii pomáhat generativní umělá inteligence a s ní spojené nástroje. Analytik přitom čeká, že letos bude vykazovat lepší výsledky, než naznačuje konsenzus.

Zdroj: Yahoo Finance, CNBC