Víkendář: Výborná firma s výbornou strategií. Ale investičně nezajímavá

Jason Bazinet ze na Yahoo Finance vysvětloval své důvody pro snížení doporučení u akcií Netflixu. Cílovou cenu má nyní nastavenou na 500 dolarů za akcii a doporučení kleslo z „kupovat“ na „neutrální“. Podle experta jsou momentálně příliš vysoko nastavena očekávání na úrovni tržeb a vyšší budou naopak náklady produkce. K tomu se může vydat cestou větších fúzí a akvizic.



Bazinet připomněl, že dnes svůj volný tok hotovosti využívá pro odkupy vlastních akcií. I když tedy pravděpodobnost akvizic nemusí být vysoká, možností tato cesta je. A to by znamenalo, že část volného toku hotovosti už nepůjde na odkupy. Tato možnost je podle experta sama o sobě pro akcii negativní. Zájem by přitom mohl mít zejména o společnosti v oblasti mobilních videoher, protože posun tímto směrem by mu rozšířil portfolio aktivit a mohl by také přinést práva na některé nové filmy a seriály související s hrami.



Bazinet se dokonce domnívá, že by se mohl poohlížet po nějaké společnosti obchodované na akciovém trhu. V delším období by přitom fúze či akvizice mohla vytvářet hodnotu, pokud by proběhla za odpovídající cenu a skutečně pomohla hospodaření firmy. Analytik se ale domnívá, že i tak by alespoň krátkodobě mohlo jít o negativum. má totiž podle něj nyní velmi jednoduchý příběh a model, který stojí na expanzi, zvyšování příjmů na uživatele a generování volného toku hotovosti. Pokud by expandoval do jiného odvětví, tento příběh by byl složitější a firmu i její hospodaření by už ovlivňovaly jiné faktory a produktové cykly.



„Složitost obvykle není pro valuační násobky dobrá,“ míní expert. Jinak řečeno, i kdyby akvizice Netflixu byly z dlouhodobého hlediska přínosné, podle analytika by se krátkodobě mohlo projevit zejména to, že podnikatelský model firmy by byl výrazně složitější. Na straně současného hospodaření pak expert vidí přílišný optimismus u tržeb a nákladů. Podle něj se nyní většina jeho kolegů domnívá, že akcie má před sebou dobrou budoucnost, což ale bývá známkou opaku. On sám tak i proto své doporučení snížil, i když je „stále výborná firma s výbornou strategií“.



Pozitivně by experta mohl překvapit zejména v oblasti příjmů v oblasti služeb nabízených s reklamou. Náběh zde byl pomalejší, ale Bazinet se domnívá, že je tu možnost větší akcelerace a překročení predikovaných čísel. Na otázku týkající se atraktivity jiných akcií pak analytik uvedl, že zajímavá mu připadne Disney. Podle jeho odhadů totiž nyní investoři nejsou ochotni v cenách akcií vůbec zohlednit její streamovací byznys. Ten přitom svým rozsahem odpovídá asi dvěma třetinám Netflixu, momentálně ovšem negeneruje žádné zisky. Názor investorů na tyto aktivity se přitom může změnit „za rok, za dva, kdy se mohou začít ptát, proč jim vlastně přikládají nulovou hodnotu.“



Zdroj: Yahoo Finance