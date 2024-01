Než otevře Wall Street: Pfizer, General Motors, United Parcel Service

Hlavní akciové indexy včera pokračovaly v růstu na nová maxima a pomohl jim zejména velmi silný závěr obchodování. Právě druhá polovina obchodní seance byla mimořádně silná, díky oslabujícím výnosům dluhopisů, které podpořily akcie. Výnosy dluhopisů oslabovaly zejména po snížení odhadu úpisu dluhu americké vlády.

Dnes trh bude sledovat data o počtu otevřených pracovních míst v USA formou JOLTS reportu, který bude zveřejněn v 16:00 a trh bude očekávat stabilitu. To hlavní pak přijde po uzavření trhu, kdy bude reportovat své výsledky AMD, a Alphabet. To, co budou trhy sledovat by se dalo shrnout do dvou bodů: AI a Cloud. Investoři budou chtít vidět, zda se fenomén AI propisuje do výsledků společností, či do výhledů. U cloudových služeb a Alphabetu budou investoři sledovat zejména rychlost růstu těchto divizí.

Ve 13:00 SEČ futures na hlavní indexy indikují: S&P 500: -0,11 %, NASDAQ 100 -0,03 % a Dow Jones -0,15 %. V Německu DAX : +0,22 % a v Praze index PX : +0,69 %.

Mezi největší pohyby amerického premarketu patří:

(PFE) přidává 0,8 %. Společnost dnes reportovala své výsledky a za čtvrté čtvrtletí hlásí upravené EPS ve výši 10 centů na akcii, čekala se ztráta 19 centů. Tržby reportuje ve výši 14,25 mld. USD, čekalo se 14,38 mld. USD. Společnost zároveň potvrzuje a zachovává výhled pro rok 2024 a oznamuje, že je na cestě k realizaci úspor ve výši alespoň 4 mld. USD. Tržby ve čtvrtém čtvrtletí z prodeje vakcíny Comirnaty klesly o 54 % oproti loňskému 4 q, a to zejména z důvodu nižších objednávek na globální úrovni. To, na co akcie reagují růstem, je nejspíše informace o vratkách léku Paxlovid, které nakonec dosáhly jen 6,5 milionu vrácených dávek léčiva, přičemž v minulosti společnost indikovala, že očekává zhruba 8 milionů vrácených dávek.

(GM) přidává 8,5 %. Společnost za čtvrté čtvrtletí oznamuje upravené EPS ve výši 1,24 USD, čekalo se 1,16 USD. Překvapením jsou tržby ve výši 42,98 mld. USD, čekalo se 39,53 mld. USD. Silná tržní reakce je způsobena zejména výhledem pro rok 2024, kde společnost očekává upravené EPS v rozmezí 8,5 až 9,5 USD na akcii, trh čekal 7,7 USD. Upravenou Ebit společnost očekává v rozmezí 12 až 14 mld. USD, čekalo se 10,96 mld. USD.

Service (UPS) po oznámení výsledků propadá o -6,3 %. Zatímco oznámené výsledky jsou víceméně v souladu s očekáváním trhu a společnost oznamuje za čtvrté čtvrtletí upravené EPS ve výši 2,47 USD, čekalo se 2,44 USD. Tržby společnost oznamuje ve výši 24,92 mld. USD, čekalo se 25,41 mld. USD, a průměrné denní množství zásilek ve výši 25,87 mil. je takřka v souladu s odhadem ve výši 26,1 mil. Největší ránu ale akcie dostávají od oznámeného výhledu pro rok 2024, kde společnost oznamuje výhled tržeb v rozmezí 92 až 94,5 mld. USD, trh čekal 95,66 mld. USD. Z důvodu zhoršujícího se tržního prostředí společnost očekává nižší marži v rozmezí 10 až 10,6 %, čekalo se 11,3 %.