Sázky na podporu z Fedu rostou, akcie přesto míří dolů

Pár hodin před výsledkem zasedání americké centrální banky naznačují Fed funds futures, ale také dluhopisy, nárůst sázek, že to pro trhy dopadne "dobře". To znamená, že centrální banka nechá otevřený prostor pro březnový pokles úrokových sazeb. V dluhopisech se navíc projevuje oznámení amerického ministerstva financí, že až do příštího roku není pravděpodobné další navyšování kvartálních prodejů dluhu. A efekt může mít i dnešní odklon preferencí od akcií.



Akcie totiž v sázkách na Fed podporu moc nenacházejí, když je na druhé straně tlačí dolů výsledky velkých techů, jež nedosáhly na vysoká očekávání investorů. Hlavním závažím je dnes Alphabet, ale efekt se přenáší také na další těžké váhy. Nasdaq tak ztrácí 1,6 procenta, zatímco pokles širšího S&P500 je asi poloviční. Evropa zprvu odolávala a pohybovala se kolem včerejších hodnot, ale odpoledne podléhá a sesouvá se níž. Např. DAX je -0,5 pct.

Eurodolar je dalším trhem, kde se projevuje nervozita před Fedem. Výnosy dluhopisů sice výrazně klesají také v Evropě, ale kurz i tak stoupl na 1,0865. Ropa postupně nabrala více než jednoprocentní ztráty.

Zpráva ADP ukázala, že firemní sektor v USA za leden vytvořil jen 107 tis. pracovních míst, zatímco se čekalo 150 tis. Je to sice chabá nápověda před oficiálními vládními daty, ale jako důvod pro větší sázky na holubičí Fed posloužila. Mírně mohl přispět také průzkum aktivity v oblasti Chicaga, který naznačil od prosince zvýraznění propadu.

Koruna slábne o půl procenta a k euru se obchoduje už na 24,90. Nepřetlačila ani slábnoucí dolar, když sentiment dnes rizikovým investicím nepřeje. Zároveň se nám blíží další snížení sazeb ČNB, která jedná už příští týden.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:12 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.8923 0.4305 24.9089 24.7560 CZK/USD 22.9320 0.3325 22.9695 22.8380 HUF/EUR 384.0408 -0.6025 386.8846 383.5669 PLN/EUR 4.3278 -0.4636 4.3582 4.3258

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7959 0.1140 7.8188 7.7605 JPY/EUR 158.8805 -0.7245 160.3895 158.7139 JPY/USD 146.3770 -0.8299 148.0580 146.0810

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8534 -0.0468 0.8549 0.8523 CHF/EUR 0.9329 -0.1643 0.9365 0.9304 NOK/EUR 11.3278 -0.2742 11.3760 11.2989 SEK/EUR 11.2264 -0.6439 11.2959 11.2201 USD/EUR 1.0853 0.0830 1.0886 1.0806

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5143 -0.0132 1.5247 1.5098 CAD/USD 1.3377 -0.1798 1.3437 1.3358