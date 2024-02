Invesco: Sedm důvodů k optimismu pro světovou ekonomiku

Začátek roku 2024 byl ponurý. Zuří dvě války, kde jsme zaznamenali znepokojivé ztráty včetně úmrtí mnoha civilistů. Komerční lodě v Rudém moři byly napadeny húthijskými povstalci, což vedlo k úderům USA a Spojeného království proti húthijským cílům a zprávám o odpálení raket na americká vojenská plavidla. Při útoku na americké stanoviště v Jordánsku nedávno tragicky zahynuli tři příslušníci amerických služeb, což zvyšuje pravděpodobnost, že se do izraelsko-hamaské války přímo zapojí další země. Kromě toho existují obavy, že se volby, které nás čekají po celém světě, by mohly vést k větší geopolitické nejistotě. Vzhledem k těmto globálním událostem dostávám mnoho dotazů ohledně stavu ekonomiky, a tak jsem si řekla, že je možná na čase podělit se o několik důvodů, proč se na globální ekonomiku dívat pozitivně.

Dezinflace v USA pokračuje

Prosincová hodnota jádrového indexu cen výdajů na osobní spotřebu, měřítka inflace v USA, klesla v meziročním srovnání pod 3 %, což je nejnižší úroveň od března 2021. To ukazuje velmi významný pokrok dosažený při krocení inflace v USA. Dezinflační proces je neuspořádaný a může zahrnovat některá neuspokojivá data, ale skutečnost je taková, že směřování k 2 % inflačnímu cíli Fedu pokračuje.

Růst v USA překvapuje směrem vzhůru

První zpráva o hrubém domácím produktu USA za čtvrté čtvrtletí byla lepší, než se předpokládalo – anualizovaná míra byla 3,3 % oproti očekávaným 2 %. Ve třetím čtvrtletí přitom činila 4,9 % anualizovaně. Kromě toho se index nákupních manažerů (PMI) S&P Global flash ve výrobě v USA poprvé od dubna 2023 posunul do oblasti expanze a dosáhl nejvyšší úrovně od října 2022. Index služeb rovněž překonal očekávání. I objednávky zboží dlouhodobé spotřeby bez dopravy v prosinci hladce překonaly očekávání.

Někomu se to nemusí zdát jako dobrá zpráva, protože to ochlazuje názor, že Fed začne v březnu snižovat sazby. Nemyslím si však, že by bylo něco špatného na předpokladu, že Fed v březnu sazby snižovat nebude – jsem si docela jistá, že Fed začne snižovat ve druhém čtvrtletí, a očekávám, že celkově v roce 2024 dojde k výraznému snížení sazeb.

Někteří z analytiků, co sledují Fed, zřejmě přijali názor, že Fed sníží sazby až později, protože americká ekonomika je odolná. Ale jak jsem již řekla dříve, nepotřebujeme ekonomické oslabení, aby Fed začal snižovat – potřebujeme pouze uspokojivý posun v oblasti dezinflace. Musím připomenout slova guvernéra Fedu Chrise Wallera z listopadu: "Jsem stále více přesvědčen, že politici jsou v současné době dobře připravena zpomalit ekonomiku a dostat inflaci zpět na 2 %...". Waller jasně řekl, že: „Pokud bude pokles inflace pokračovat ještě několik měsíců... tři měsíce, čtyři měsíce, pět měsíců... mohli bychom začít snižovat základní úrokovou sazbu jen proto, že inflace je nižší. Nemá to nic společného se snahou zachránit ekonomiku. Je to v souladu s politickými pravidly. Není důvod tvrdit, že inflaci budeme držet vysoko. "

Známky zlepšení v eurozóně

Nejnovější bleskový průzkum PMI v eurozóně ukázal, že se PMI ve zpracovatelském průmyslu zlepšil na 46,6, což je desetiměsíční maximum. Znamená to ale jen to, že pokles se ve zpracovatelském průmyslu zmírňuje. Německý výrobní PMI je sice stále slabý, ale na osmiměsíčním maximu. Možná ještě důležitější je, že průzkum také ukázal, že optimismus podnikatelů v eurozóně ohledně nadcházejícího roku se v lednu již čtvrtý měsíc po sobě zlepšil – a je na nejvyšší úrovni od loňského května.

Dr. Cyrus de la Rubia, hlavní ekonom Hamburg Commercial Bank, která průzkum PMI provádí, vysvětluje: "Začátek roku přináší v eurozóně pozitivní zprávy, neboť ve zpracovatelském průmyslu dochází k zmírnění poklesu, který byl patrný v minulém roce. Tento pozitivní posun je vidět u klíčových ukazatelů, jako je produkce, zaměstnanost a nové zakázky. Pozoruhodné je, že klíčovou roli při zlepšování posledně jmenovaného hraje sektor vývozu, který vykazuje lepší podmínky ve srovnání s koncem předchozího roku.“ To znamená, že bouřlivé přistání, které očekáváme v nadcházejících měsících, by mělo být méně bouřlivé.

Narušení lodní dopravy v Rudém moři mělo mírný hospodářský dopad

Z ekonomického hlediska nezpůsobuje narušení lodní dopravy v Rudém moři tak velké dopady, jak by se dalo očekávat. Prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová minulý týden poznamenala, že další konflikt v regionu by sice představoval další rizika pro lodní dopravu a pro ceny energií/zboží, ale inflační dopad problémů s přepravou nákladu v Rudém moři je zatím relativně mírný. Procentuální podíl nákladů na lodní dopravu činí něco málo přes 1,5 % celkových vstupních nákladů.

Stejně tak bylo i v bleskovém průzkumu S&P Global/HCOB PMI v eurozóně poznamenáno, že dopad na dodavatelské řetězce byl jistě negativní – ale ne tak negativní, jak by se očekávalo: "Různé zprávy z odvětví nicméně naznačují, že podniky nejsou zaskočeny jako dříve, protože se poučily z minulých potíží. Mnohé z nich proaktivně diverzifikovaly své dodavatele napříč geografickými regiony i podniky, čímž zmírnily potenciální dopady těchto nepředvídaných problémů. "

Zdá se, že jsme možná svědky něčeho, co není tak vzdálené ekonomickému konceptu "kreativní destrukce". Díky posunům a změnám, které proběhly v dodavatelských řetězcích v reakci na zranitelnosti související s COVID, jsou podniky lépe vybaveny pro zvládnutí současné výzvy, kterou pro dodavatelské řetězce vytvořily útoky z Rudého moře.

Inflace v eurozóně klesla

Někteří účastníci odcházeli ze zasedání ECB minulý týden zklamáni tím, že se jim zdálo, že centrální banka mluví více jestřábím tónem. Já však nemám obavy vzhledem ke komentáři ECB: "Téměř všechny míry základní inflace v prosinci zase poklesly. Zvýšené tempo růstu mezd a klesající produktivita práce udržují domácí cenové tlaky na vysoké úrovni, i když i to začalo polevovat. Nižší jednotkové zisky zároveň začaly zmírňovat proinflační vliv rostoucích jednotkových nákladů práce. Měřítka krátkodobějších inflačních očekávání se výrazně snížila, zatímco měřítka dlouhodobějších inflačních očekávání se většinou pohybují kolem 2 %.“

Mně se zdá, že ECB zaškrtává všechny své nejdůležitější položky. Nyní neočekávám, že ECB sníží sazby dříve než Fed, ale předpokládám, že ECB začne snižovat brzy poté To by mělo stačit k tomu, aby sazby nebyly vyšší po delší dobu.

Netrpělivě očekávané stimuly pro Čínu jsou blíž

Dlouho jsme očekávali, že další čínské stimuly by mohly hrát rozhodující roli ve výkonnosti trhu v roce 2024. Minulý týden přinesl několik důvodů, proč být ohledně čínských akcií v roce 2024 optimističtější.

• Čínská lidová banka oznámila, že sníží množství peněz, které musí věřitelé v zemi držet v rezervách, což vstoupí v platnost 5. února. Jde o reakci na pomalý růst úvěrů, která by však mohla zlepšit náladu na trhu.

• Čínské regulační orgány oznámily omezení krátkého prodeje čínských akcií – což je známka toho, že se velmi soustředí na ukončení oslabování akciového trhu. Zdá se, že vzhledem k ocenění na historicky nízkých úrovních by taková opatření mohla být významným kladným katalyzátorem.

• Agentura Bloomberg navíc informovala, že v Číně zvažují zavedení programu nákupu akcií v hodnotě 278 miliard USD, což je podobný krok jako v případě programu podpory nákupování akcií v roce 2015.

Inflační snahy v Japonsku

Zatímco západní ekonomiky se soustředí na zkrocení inflace, Japonsko má zájem udržet mírně vyšší úroveň inflace poté, co se několik desítek let nacházelo v prostředí stagnujícího nízkého růstu, nízké inflace a nízkých sazeb. Každoroční jarní vyjednávání o mzdách, označované jako "shunto", je považováno za klíčové pro dosažení tohoto cíle. Existují značné naděje, že letošní jednání, která právě začala, povedou k největšímu zvýšení mezd za poslední desetiletí. Takový úspěch by byl pro japonskou ekonomiku pozitivní.