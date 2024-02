Rozbřesk: Začátek roku se tuzemskému průmyslu nevydařil

Nálada v českém průmyslu byla po celý minulý rok na bodu mrazu a nic se na tom nezměnilo ani na začátku roku 2024. Index nákupních manažerů PMI v lednu sice mírně vzrostl ze 41,8 na 43 bodů, stále však zůstává hluboko v pásmu recese (<50). Na rozdíl od vývoje v sousedním Německu tak aktivita v tuzemském zpracovatelském sektoru nadále čeká na viditelný odraz ode dna.



Průmysl trápí totožné problémy jako v minulém roce. Hlavní brzdou je slabá zahraniční i domácí poptávka, která se v lednu odrazila ve výrazném snížení nových zakázek. Tuzemští výrobci proto dále snižují objem výroby, který klesal dvacátý měsíc v řadě. Nižší příjmy nových zakázek přiměly podniky k další redukci pracovních sil, zatím se však nejedná o žádné masivní propouštění.



S ohledem na inflační vývoj v Česku je pozitivní zprávou pokračující zvolnění cenových tlaků ve zpracovatelském sektoru. V rámci povzbuzení prodeje nabízejí dodavatelé i výrobci další slevy a ceny vstupů i výstupů prudce klesají. Ceny účtované za zboží se v lednu dokonce snížily druhým nejvyšším tempem od roku 2010 s tím, jak se firmy snaží zachovat konkurenceschopnost a zároveň do svých cen promítat i nižší náklady. Rostoucí ceny námořní dopravy kvůli vyostřené situaci v Rudém moři a Suezském kanálu se zatím do zvýšených nákladů výrobních firem nepropsaly, jde však o proinflační riziko pro příští měsíce.



Shrnuto, podtrženo, tuzemský průmysl vykročil do nového roku pesimisticky. Za celý rok 2023 dle našeho odhadu průmyslová výroba mírně poklesla a na výraznější oživení to nevypadá ani v nejbližších měsících. Výkon bude držet na uzdě především slabá zahraniční poptávka a problémy v německém průmyslu, které jsou nejen cyklického, ale do značné míry i strukturálního charakteru. K tomu je potřeba zmínit i nové riziko v podobě narušení dodavatelských řetězců v souvislosti s napjatou situací na Blízkém východě.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se znovu pokouší o prolomení hranice 24,90 EUR/CZK, zatím však bez větších úspěchů. Mizerná nálada v českém průmyslu včera přispěla k prodejním tlakům, korunu však podpořila relativně dobrá nálada na globálních trzích. Tuzemský makro kalendář je dnes prázdný a vzhledem k mediální karanténě bankovní rady bude českou měnu zajímat zejména vývoj na hlavních trzích v čele s payrolls v USA. Jinak již bude pozornost pomalu směřovat k měnově-politickému zasedání ČNB v příštím týdnu.



Eurodolar

Eurodolar zažil poměrně volatilní seanci, když vyšší než očekávaná inflace v eurozóně a nárůst počtu žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA pomohly měnovému páru dostat se až k hranici 1,09.

Hlavní událostí dneška by měly být statistiky z amerického trhu práce za měsíc leden. Náš odhad přírůstku nových pracovních míst je poněkud nižší, než je tomu v případě trhu (cca 150 tisíc), přičemž by lehce měla vzrůst i míra nezaměstnanosti. Pro eurodolar tedy další pozitivní data.



Regionální Forex

Forint včera ještě dále rozšířil svoje zisky poté, co se po zahájení summitu EU ukázalo, že Maďarsko nebude blokovat dohodu o pomoci Ukrajině ve výši 50 mld. euro. Schválení dohody tak zároveň znamená, že vztahy mezi Bruselem a Budapeští se zklidní a do Maďarska, tak budou moci proudit transfery z fondů EU v plné výši.



Akcie

Zámořské trhy se ze zasedání FEDu oklepaly velmi rychle a včera korigovaly středeční ztráty. Včera po uzavření trhu reportovala velmi zvučná jména jako například Amazon (+2,9 %), Apple (+1,3 %) nebo majitel sociální sítě Facebook – společnost Meta Platforms (+1,2 %). Akcie společnosti Qualcomm včera na pozitivně naladěném trhu propadly o 5 %. Pozitivní výsledky představila farmaceutická společnost Merck, jejíž imunoterapeutický prostředek Keytruda je nejvíce prodávaným lékem na předpis na světě a její akcie narostly o 4,7 %. Naopak na sérii neuspokojivých výsledků navázala společnost Peloton Interactive, která zklamala prakticky na všech úrovních a propadla o 24,3 %.