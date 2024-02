Stavební výroba v Česku loni meziročně klesla o 2,6 procenta

Stavební výroba v Česku za celý loňský rok meziročně klesla o 2,6 procenta, o rok dříve naopak o 2,6 procenta rostla. Výraznější pokles zaznamenalo inženýrské stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, loni byla jeho produkce meziročně nižší o 4,7 procenta. Výroba v pozemním stavitelství, což jsou stavby budov, klesla o 1,8 procenta. V samotném loňském prosinci zpomalil meziroční pokles stavebnictví na 4,6 procenta z listopadových 6,5 procenta. Meziměsíčně byla výroba vyšší o 1,3 procenta. Data dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Po většinu loňského roku stavební produkce v meziročním srovnání klesla. Růst evidovali statistici dvakrát, a to v lednu a v červnu. V lednu byla stavební výroba meziročně vyšší o 5,3 procenta a v červnu o 0,9 procenta. V ostatní měsíce klesala, největší meziroční pokles zaznamenala v dubnu, a to o 7,1 procenta.



"Stavební úřady v roce 2023 vydaly 77.399 stavebních povolení, což představovalo meziroční pokles o 10,1 procenta a nejnižší hodnotu za toto období od roku 2015," uvedli dnes statistici. Orientační hodnota loni povolených staveb meziročně stoupla o 16,8 procenta na 601,7 miliardy korun. Stavět se loni začalo meziročně o 15,5 procenta bytů méně, a to 35.700. Počet dokončených bytů klesl o 3,2 procenta na 38.082.



"V prosinci tlumilo celkový pokles stavební produkce pozemní stavitelství, jehož produkce meziročně klesla o 1,3 procenta. Inženýrské stavitelství se potýkalo s vyšší srovnávací základnou a kleslo o 12,5 procenta," uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.



Stavební úřady vydaly v prosinci meziročně o 7,5 procenta méně stavebních povolení, bylo jich 6197. Orientační hodnota povolených staveb vzrostla o 62,4 procenta na 84,2 miliardy korun. Stavět se v prosinci začalo 3166 bytů, meziročně o 16,5 méně, naopak počet dokončených bytů oproti prosinci 2022 stoupl o pět procent na 5002.



Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebních podnicích s 50 a více zaměstnanci se v prosinci meziročně zvýšil o 1,1 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda meziročně vzrostla o 2,3 procenta.