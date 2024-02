Lednová inflace USA by mohla být pod 3 pcty, Arm za 3 dny přidal více než 93 pct, bitcoin nad 50 000 USD a futures jsou v červeném

Dnešní zpráva o americké inflaci by mohla ukázat čísla pod 3 %. Akcie Arm Holdings si za 3 dny připsaly zisk více než 93 %. Bitcoin včera poprvé od roku 2021 přesáhl psychologickou hranici 50.000 USD a futures jsou dnes červené.



Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,1 % a DAX -0,3 %.

Česká spořitelna ze skupiny snížila základní hypoteční sazbu na fixní období 4/5 let na 5,49 %.

Akcie Arm Holdings včera zavřely výše o 29 %. Třídenní zisk se tak vyšplhal na více než 93 %.

Bitcoin včera poprvé od roku 2021 přesáhl psychologickou hranici 50.000 USD. Nejstarší a nejrozšířenější kryptoměně pomáhá očekávání, že americká centrální banka (Fed) letos sníží základní úrokovou sazbu.

Očekává se, že americká zpráva o spotřebitelské inflaci za leden, která má být dnes zveřejněná, pravděpodobně ukáže poprvé od března 2021 hodnotu meziroční celkové inflace pod 3 %, což podporuje narativ o desinflaci, který v posledních měsících podporoval akcie. Pokles inflace však nemusí stačit některým představitelům Fedu, kteří chtějí, aby se zpomalení smysluplněji rozšířilo i na bydlení a služby, než dají zelenou snižování úrokových sazeb. také varovala, že zvýšení sazeb by mohlo následovat po velmi krátkém cyklu uvolňování.



Evropská unie navrhla nová obchodní omezení pro asi dvě desítky firem, včetně tří se sídlem v Číně, obviněných z podpory válečného úsilí Ruska na Ukrajině. Pokud by byla přijata, bylo by to poprvé od invaze, kdy by unie zavedla omezení na čínské společnosti. Na seznamu jsou také společnosti v Hongkongu, Srbsku, Indii a Turecku.



Reformy po finanční krizi v roce 2008 nejsou zodpovědné za prudký diskont ocenění britských komerčních bank, řekl guvernér BOE Andrew Bailey. V projevu při návštěvě East Midlands Bailey tvrdil, že je zapotřebí více reforem, aby byly banky chráněny před „runy“, jako byl ten, který loni vedl k bankrotu Silicon Valley Bank UK. Odmítl také obavy z britské recese s tím, že jakýkoli pokles „bude mělký“.

Volodymyr Zelenskij údajně plánuje turné po západoevropských metropolích v souvislosti s mnichovskou bezpečnostní konferencí, zatímco volá po vojenské podpoře uprostřed bojů o financování ve Washingtonu. Zelenskij pravděpodobně v rámci cesty navštíví Paříž a Berlín, uvedli lidé obeznámení s plány a zdůraznili, že stále nejsou potvrzeny. Očekává se také, že se zúčastní i samotné výroční konference v Mnichově.