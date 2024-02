Invesco: Co znamená leden pro celoroční výkonnost akcií?

Lednový efekt

Výnosy amerických akcií jsou v průměru nejsilnější v lednu ve srovnání s ostatními 11 měsíci v roce.

Lednový barometr

Když index S&P 500 v lednu roste, celoroční výnosy bývají kladné, díky čemuž někteří označují leden za prediktor výkonnosti.

Celý příběh

V průběhu času by jednoduchý přístup "buy and hold" překonal strategii, která časuje trh na základě směru lednových výnosů.



Rally na amerických akciích minulý měsíc zvolnila – index S&P 500 zakončil leden mírným růstem 1,6 % poté, co v listopadu zaznamenal nárůst o 8,9 % a v prosinci 4,4 %. Vzhledem k tomuto poněkud mírnějšímu entré do roku 2024, se mohou zvídaví investoři ptát na rovnou dva známé jevy týkající se prvního měsíce roku: lednový efekt a lednový barometr.



Jak historicky vypadají výnosy akcií v prvním měsíci roku? Je výkonnost akcií v lednu ukazatelem toho, jaká bude výkonnost za celý rok? Lednový efekt a lednový barometr přesně tyto otázky osvětlují. Vytvářejí ale investiční příležitosti? Pravděpodobně ne…

Co je lednový efekt?

Ve srovnání s ostatními 11 měsíci jsou výnosy amerických akcií jsou v lednu v průměru nejlepší. Tento trend je nejvíce patrný u akcií s malou tržní kapitalizací. Důvody tohoto jevu se snaží vysvětlit hned několik teorií, od uzavírání daňových ztrát na konci roku, přes finanční toky zkraje nového roku, po psychologii investorů. Zajímavé je, že ačkoli se lednový efekt projevoval po celé 20. století, v posledních desetiletích výrazně zeslábl.

Co je lednový barometr?

Lednový barometr odkazuje na skutečnost, že výkonnost indexu S&P 500 za kalendářní rok se téměř v 77 % případů shoduje se směrem lednových výnosů. Jinými slovy, když index v lednu roste, celoroční výnosy bývají kladné, a když index v lednu klesá, celoroční výnosy bývají záporné. To vedlo některé k přesvědčení, že pokud jde o výkonnost akciového trhu, platí "jaký leden, takový rok".

Celý obrázek lednových výnosů

Bez ohledu na historicky silné lednové výnosy a údajnou prediktivní sílu by si investoři měli rozmyslet svá investiční rozhodnutí pouze na základě tržních vzorců. Zde jsou tři věci, které je třeba mít na paměti, pokud jde o lednový efekt a lednový barometr.

1. Zatímco průměrný výnos v lednu má tendenci překonávat průměrný výnos ve zbývajících 11 měsících, leden byl nejvýkonnějším měsícem pouze 14krát za posledních 96 let v případě amerických large-cap společností a osmkrát za posledních 45 let v případě amerických small-cap společností. To znamená, že lednový efekt je patrný pouze ve velikosti výnosů v lednu ve srovnání s ostatními měsíci v roce, nikoliv v četnosti, s jakou leden ostatní měsíce překonává.

2. Přesnost lednového barometru je zastřena skutečností, že celoroční výnosy akciových trhů byly ve 2/3 případů kladné a lednová "prediktivní síla" se ve skutečnosti projevovala pouze jedním směrem. Po lednovém zisku byly celoroční výnosy kladné v 81 % případů. Po ztrátě v lednu však byly celoroční výnosy záporné jen v 54 % případů. Tedy pokud lednové výnosy záporné, je lednový barometr jen o něco málo přesnější než hod mincí.

3. Vystoupení z trhu po lednovém poklesu a následné propásnutí zisku za celý rok by mohlo mít negativní vliv na dlouhodobý celkový výnos investora. Historická data ukazují, že v průběhu času by přístup "buy and hold" významně překonal strategii, která časuje trh pouze na základě směru lednových výnosů.

Nezapomínejme na dlouhodobý horizont



„Začátek roku je často plný očekávání, ale na konci roku obvykle zjišťujeme, že nás realita opět překvapila. Stejně jako v životě by investoři neměli ztrácet ze zřetele dlouhodobý horizont – bez ohledu na to, co přinese leden,“ uzavírá Brian Levitt z Invesca.