Čína loni zaznamenala nejslabší příliv zahraničních investic za déle než 20 let

Čína loni zaznamenala nejslabší příliv přímých zahraničních investic za 30 let. Investory odrazuje slábnoucí ekonomický růst, nejisté podnikatelské prostředí a částečně i nižší úrokové sazby ve srovnání s jinými zeměmi. Peking má také problém přitáhnout zahraniční kapitál kvůli napjatým vztahům se Západem. Píše o tom zpravodajský web Nikkei Asia.



Přímé zahraniční investice loni podle místní správy pro zahraniční obchod v čistém vyjádření dosáhly 33 miliard dolarů (780 miliard Kč). To bylo přibližně o 80 procent méně než v roce 2022.



Číslo je pozitivní, protože nové investice převýšily odliv. Přímé zahraniční investice ale klesly už druhý rok po sobě a dosahují méně než deseti procent vrcholu 344 miliard dolarů, který byl zaznamenán v roce 2021.



V období od října do prosince příliv zahraničních investic převýšil odliv o 17,5 miliardy dolarů. V předchozím čtvrtletí nastal historicky první čistý odliv investic.



Čína se snaží přilákat investice, zaměstnance a technologie ze zahraničí od konce 70. let, kdy s otevíráním ekonomiky a reformami začal Teng Siao-pching. Zahraniční firmy ale teď své čínské aktivity omezují vzhledem k tomu, že čínská vláda se více zaměřila na ochranu národní bezpečnosti, včetně potírání špionáže. Úřady zpřísnily kontrolu nad výzkumnými společnostmi, které provádějí analýzy trhu a další činnosti, a podle médií se také objevily zprávy o zadržení pracovníků zahraničních firem.