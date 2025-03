Průzkum: Více než čtvrtina mladých Čechů se nedostatečně orientuje ve financích

Více než čtvrtina Čechů ve věku od 15 do 25 let se nedostatečně orientuje ve svých financích. Více než polovina z nich uvádí, že by jim pomohlo, kdyby se o finančních tématech učilo ve škole více a zároveň praktičtěji. Vyplývá to z průzkumu finančního chování mladých, který dnes představila novinářům agentura Ipsos s Nadací České spořitelny. Odpovídalo přes 500 respondentů.



Téměř třetina mladých Čechů se podle průzkumu necítí z hlediska nakládání s financemi připravena na dospělý život. Více než polovině dotazovaných by se zlepšením orientace ve světě financí pomohlo více praktických příkladů ve výuce, srozumitelnější výklad považují za důležitý dvě pětiny respondentů. Téměř 40 procent mladých Čechů zhodnotilo úroveň své finanční gramotnosti známkou 3 a horší.



Nadace spustila vlastní digitální platformu Skoala zaměřenou na finanční vzdělávání pro základní a střední školy. Skoala reaguje na dlouhodobě chybějící metodické materiály k výuce finanční gramotnosti a pomáhá učitelům začlenit toto téma do školní výuky.



Finanční vzdělávání se podle nadace na českých školách vyučuje různými způsoby. Někde je začleněno do více předmětů, jinde existuje jako samostatný předmět, některé školy se látce věnují jednorázovými besedami s externími odborníky. Kvůli nejednotnému systému mají žáci rozdílnou úroveň znalostí a často získávají spíše teoretické než praktické dovednosti a postoje. Učitelé se musí spoléhat na vlastní iniciativu, protože jim chybí ucelené podklady a systematická podpora.



"Průběžně aktualizované podklady na jednom místě šetří učitelům čas při přípravě výuky, která je o to náročnější, pokud si musí celý koncept a strukturu hodin vymýšlet sami. Díky flexibilitě platformy si nyní mohou obsah přizpůsobit na míru, ať už jde o celoroční plán nebo projektové dny. Sdílená platforma navíc poskytuje přehled o tom, co se v jednotlivých třídách probíralo, což usnadňuje návaznost výuky," uvedl David Hubáček, který stojí v čele týmu Skoala.



"Platformu jsme začali využívat už v pilotním režimu a velmi oceňujeme, že poskytuje promyšlenou strukturu i konkrétní výukové materiály. Učitelé mají k dispozici širokou škálu interaktivních prvků, které pomáhají zapojit studenty a připravit je do života," doplnil ředitel ZŠ Partyzánská v České Lípě Karel Minařík.