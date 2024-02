Munro: V některých oblastech je Tesla roky před konkurencí

Sandy Munro je uznávaným automobilovým odborníkem a v rozhovoru pro Brighter with Herbert hovořil o svém pohledu na Teslu a její automobily. Podle jeho názoru je tato firma v oblasti softwaru minimálně pět až šest let před konkurencí. Ta přitom celkově „přešlapuje“. Softwarem se přitom nemyslí jen autonomní řízení a „Tesla je na míle před ostatními a není jasné, jak by ji měli dohnat.“



Munro následně hovořil o infrastruktuře, která podle něj spolu se softwarem bude hrát rozhodující roli. Za příklad dal svou firmu, která má elektrický Lightning a zaměstnanci firmy byli velmi potěšení, když se dohodla s Fordem na využívání její nabíjecí infrastruktury. Za významný pak expert považuje posun Tesly směrem k napětí 48 V. On sám podle svých slov prosazuje odklon od systému 12 V už velmi dlouho i proto, že systém vyššího napětí vyžaduje méně materiálu a umožňuje celkové zjednodušení vozu.



Téma vyššího napětí podle experta také ukazuje, jak může v daném odvětví přetrvávat sklon k méně efektivnímu řešení. Řada lidí mu například tvrdila, že přechod na 48 V není možný, protože nikdo nevyrábí potřebné komponenty. Což je ale podle něj „čistá lež“. Když Munro viděl nový systém v Cybertrucku, podle svých slov jej hodnotil jako několikaletý náskok před konkurencí. Pak ale Musk „hodil ostatním kost“ – dal ostatním automobilkám návod, jak na nový systém přejít. Munro má za to, že jejich vedení se přitom domnívalo, že Musk tím sleduje něco nekalého, ale „on žádné pasti nevytváří“.



Expert velmi pozitivně hodnotil i zatáčecí zadní nápravu Cybertrucku. Ten podle něj není prvním vozem, který touto technologií disponuje, ale zde funguje „fenomenálně“ a výrazně zvyšuje manévrovatelnost například při parkování. Cybertruck pak také ukazuje, jak velkou výhodu Tesle přináší platforma vozů postavená na velkých odlitcích. Podle experta tento proces výrazně snižuje náročnost výroby, a tudíž i náklady. K tomu nesouhlasí s názory, že tento systém je nevýhodný z hlediska odolnosti při havárii. Munro tvrdí, že opak je pravdou.



Používání odlitků je výhodné i kvůli nižšímu počtu zaměstnanců a v neposlední řadě z hlediska kvality. Pokud je totiž nějaká část vozu montována z více dílů, existuje větší prostor pro chybu, než když jde o jeden odlitek, „který je dokonalý.“ Taková dokonalost pak výrazně zvyšuje konkurenceschopnost, protože odpadá veškerá starost o kvalitu. přitom začíná používat lepší hliníkové materiály, se kterými se lépe pracuje a které spoří více nákladů.





Zdroj: Brighter with Herbert, Youtube