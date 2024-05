Potenciál nových technologií a valuace více komoditizovaných sektorů

Valuace největších technologických firem jsou znatelně nad valuacemi celého trhu. Jsou tudíž vnímány jako výrazně méně rizikové a/nebo mají v očích investorů výrazně lepší růstový výhled. Ten může být cyklického rázu, ale zřejmě bude do značné míry souviset s vizemi a možným potenciálem nových technologií. Co onen zbytek trhu?



Tento týden jsem tu zmiňoval názor jednoho investora, podle kterého se umělá inteligence znatelně projeví, respektive už projevuje, na výsledcích firem, které se zaměřují na potřebnou infrastrukturu. U těch, které jsou ale na konci vertikál a nabízí zboží a služby koncovým zákazníkům, je ale podle tohoto pohledu možnost „monetizace“ AI možná velmi omezená. Je to tedy obecně jeden z pohledů, podle kterých nebudou přínosy AI rozloženy poměrně rovnoměrně, spíše naopak.



Pokud bych měl jmenovat sektory, kde se potenciál AI zdá být případně nejmenší, asi bych sem zařadil zejména materiály, utility a možná i zboží běžné spotřeby. Tedy v principu ty, které jsou nejvíce komoditizovány. Podívejme se pak v této souvislosti na následující graf, který ukazuje rozdíl mezi dividendovým výnosem utilit a výnosy desetiletých vládních dluhopisů. Ten se nyní pohybuje kolem 4,5 %, onen rozdíl je na -1,25 %, dividendové výnosy utilit jsou u 3,25 %:







Zdroj: X



Pod výnosy dluhopisů byly dividendové výnosy naposledy utilit v období 2003 – 2008, pak se držely soustavně nad nimi. Jinak řečeno, ceny akcií utilit tehdy nerostly relativně k dividendám tak vysoko, aby se dividendový výnos dostal pod výnosy obligací. Hrubým standardem pak v období 2008 – 2020/21 mohly být dividendové výnosy cca 1,25 - 1,5 procentního bodu nad výnosy dluhopisů. Nyní by to mimochodem implikovalo dividendový výnos ve výši 5,75 %, tj., při daných dividendách by ceny byly o více než 40 % nižší.



Jinak řečeno, pokud je cca deset let před rokem 2020 nějakým standardem, utility jsou nyní valuačně mimořádně vysoko (očištěno o vliv bezrizikových sazeb). Opět platí, že to může být tím, že se výrazně snížilo jejich riziko (u defenzivního sektoru již tak nízké). A/nebo se výrazně zvýšil jejich růstový výhled. Co o sazby neočištěný pohled? Utility se nyní obchodují s poměrem cen k ziskům kolem 16,5, což není tak vzdáleno standardu let po roce 2008, jako onen rozdíl zobrazený v grafu. Vysvětlení je jednoduché – sazby jsou nyní výrazně výš. Při pohledu na samotné PE se tedy valuace utilit nezdají být „vysoko“, ale opak platí pokud vezmeme v úvahu sazby a výnosy dluhopisů.



Co ony materiály a zboží krátkodobé spotřeby? Tam je to jednodušší: PE materiálů má docela silnou tendenci kopírovat PE celého trhu a je tomu tak i nyní (PE u 20). A hodně podobné valuace má i druhý sektor. Standard let po roce 2008 je přitom znatelně níž, současné PE je spíše u vrcholů předchozích valuací (do roku 2020). Pokud bychom pak vzali v úvahu výnosy dluhopisů, bude to platit několikanásobně. Takže o nějaké valuační zdrženlivosti se tu z tohoto pohledu hovořit určitě nedá. A investoři asi nevěří na potenciál nových technologií u těchto sektorů tolik, jako u velkých technologií. Ale na něco docela neobvyklého se tu zřejmě věří také.